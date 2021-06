L’Ites-Les “E. Carafa” di Andria in finale alle Olimpiadi di Spagnolo 2021

Si è recentemente svolta la competizione regionale delle “Olimpiadi di Spagnolo”, arrivata alla sua seconda edizione e patrocinata dalle associazioni Dicunt, Centro de Estudios Lingüísticos e ACIS.

Bari. Gli alunni di 4D RIM dell’Ites-Les “E.Carafa” (ne è D.S. il prof. Vito Amatulli) Fausto Asselta, Christian Ciciriello, Martina Cognetti, per il livello A2/B1 e l’alunna di 5D RIM Giorgia Curci per il livello B1, “allenati” dalla docente di Spagnolo, prof. Lara De Filippis, in modalità telematica, per effetto delle norme anti-covid, hanno partecipato con grande impegno alla gara, evidenziando passione per la lingua e la cultura spagnole.

Soddisfatta la prof. De Filippis, che ha ribadito quanto si legge nel bando e che cioè la competizione ha l’obiettivo “di implementare e promuovere lo studio della lingua spagnola fra le scuole secondarie di primo e secondo grado e offrire agli studenti delle scuole secondarie la possibilità concreta di cimentarsi in percorsi di approfondimento della grammatica spagnola e di alcune delle competenze previste secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, con particolare riguardo alla produzione scritta”.

Lusinghieri sono stati i risultati che hanno visto in finale l’alunno Christian Ciciriello di IVD. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di settembre, si auspica in presenza, con l’intervento del Presidente Onorario del Comitato Scientifico delle Olimpiadi, Miguel Marañón Ripoll. La partecipazione alla gara, svoltasi con grande spirito sportivo da parte degli studenti del “Carafa”, è stata anche finalizzata alla valorizzazione dell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing, prevista nel triennio del corso Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico Economico, che coniuga le competenze specifiche di un perito aziendale con le conoscenze di tre lingue straniere e l’utilizzo di strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale.