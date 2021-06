Festa della Comunità Parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria

Come ogni anno la comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di Andria si prepara alla festa liturgica della titolare della parrocchia, il prossimo 12 giugno 2021.

La memoria liturgica fu estesa a tutta la Chiesa da Papa Pio XII nel 1944 (da lui fatta nel 1942, in un tempo scosso dalla tragedia della guerra) in ricordo della Consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria.

La festa fu istituita nel 1944, ma il culto ha origini ben più antiche. “Maria da parte sua - si legge nel Vangelo di San Luca - serbava tutte queste cose meditandole nel suo Cuore”.

Il parroco, don Sabino Troia: «La festa della comunità parrocchiale è un’occasione privilegiata per riunire intorno a Maria la comunità: quello che siamo, quello che vorremmo diventare, quello per cui ci vogliamo impegnare». E prosegue ricordando le parole di Papa Francesco pronunciate durante l’udienza generale dello scorso 13 maggio, nell’anniversario delle prime apparizioni della Madonna di Fatima (13 maggio 1917) e dell’attentato a Giovanni Paolo II (13 maggio 1981), che esortava a domandare: «A Dio, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione».

Il programma

Giovedì 10 giugno 2021

Ore 20:00 Catechesi comunitaria, tenuta da don Giuseppe D’Alessandro padre spirituale del Seminario Regionale Pugliese, in preparazione all’ordinazione presbiterale del diacono don Luigi Gravinese, il 28 giugno.

Venerdì 11 giugno

Giornata Eucaristica

Ore 07:30 S. Messa ed esposizione SS. Sacramento

Ore 18:00 celebrazione comunitaria della Liturgia dei Vespri

Ore 19:00 S. Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria

Mons. Luigi Mansi.



Sabato 12 giugno

Festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria

Ore 20:00 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta

dal parroco don Sabino Troia