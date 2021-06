Concerto in Cattedrale per presentare il CD “Antonio De Fidio. La musica sacra di Andria”

Domenica 20 giugno 2021, alle ore 20.00, nella Cattedrale di Andria, il Rotary Club Andria Castelli Svevi presenta la produzione discografica per riproporre all’attenzione del grande pubblico alcune tra le più significative opere musicali scritte da mons. Antonio De Fidio. Il CD è intitolato Antonio De Fidio. La musica sacra di Andria; le dieci tracce sono state eseguite dall’ensemble Vox et Anima; registrazione, mixaggio e masterizzazione curate da Gianluca Porro nella sua sala d’incisione Grooving Recording Studio.

Mons. Antonio De Fidio, canonico del clero di Andria scomparso nel 1955, in quasi 40 anni di attività creativa ha composto oltre 150 fra Messe, litanie, mottetti, inni e canti popolari. Per decenni questa vasta produzione è rimasta confinata nell’oblio. Di recente, gli studi e la passione di Michele Carretta (incaricato per la Musica Sacra della Diocesi di Andria) e Benedetta Lomuscio (direttrice dell’Ensemble “Vox et Anima”) hanno condotto alla pubblicazione di un volume sulla vita e le opere del sacerdote musicista.

Lo sforzo del Rotary Club Andria Castelli Svevi, unitamente alla libera offerta che sarà raccolta per la distribuzione del CD, andrà a sostenere un progetto di significativo impatto sociale: un corso di Canto Corale per i ragazzi del quartiere San Valentino di Andria, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” e la parrocchia “San Riccardo”.

Entrambe le iniziative hanno incontrato l’entusiasmo e l’approvazione del Maestro Riccardo Muti, che avrebbe voluto essere in Cattedrale ma – impedito dai tanti impegni rimandati per l’emergenza pandemica – ha comunque promesso una visita al Club non appena la sua fitta agenda “aprirà” un pertugio fra un concerto e l’altro.

All’evento intervengono il vescovo diocesano, mons. Luigi Mansi, il sindaco, Giovanna Bruno, il presidente del Club, Andrea Leone, e altre autorità civili e rotariane.