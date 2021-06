Premio "Michele Palumbo – I Fatti, le Idee, le opinioni”, slittano i termini per la consegna

«La perdurante emergenza pandemica causata dal virus COVID - 19, ha limitato e penalizzato nell'ultimo anno numerose attività, non ultime quelle della produzione intellettuale, culturale e giornalistica. Il Circolo della Stampa BAT "San Francesco di Sales" ha valutato, dunque, l'opportunità di prorogare i termini relativi alla scadenza della presentazione degli elaborati dei colleghi giornalisti, anche per l'incertezza legata alle modalità di svolgimento in presenza dell'evento finale e della relativa premiazione che si sarebbero dovuti svolgere nel prossimo mese di luglio.

Pertanto, giusta l'autorizzazione ricevuta dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale Pugliese (ente patrocinatore dell'iniziativa) i termini per la presentazione degli elaborati slittano al 30 ottobre p.v. e la data della Cerimonia di premiazione al 4 dicembre 2021”.

«Nella circostanza si ribadisce a tutti i colleghi che, ai sensi del Bando, è ammessa la partecipazione con un solo articolo su carta stampata e/o su web e/o servizio radiotelevisivo. Gli elaborati, insieme con la scheda personale dell'autrice/autore, possono essere consegnati anche a mano presso la sede del Circolo della Stampa "San Francesco di Sales” c/o Oratorio Centro Giovanile Salesiano "Don Bosco" in Corso Cavour, 71 Andria dal lunedì al venerdì h. 17.00/20.00; ovvero spediti tramite raccomandata a.r. allo stesso indirizzo; o, in alternativa, per posta elettronica a: r.p.contatto@libero».