Antonio, il capofamiglia (come si chiamava allora il marito) rientrava dalla campagna il pomeriggio. Non si sapeva di preciso l’ora tanto che quasi tutti i giorni il pranzo coincideva con la cena. Ed era un affare perché in questo modo si mangiava una sola volta al giorno risparmiando sul cibo e sul consumo. La moglie, Nicoletta, poi spesso lo faceva apposta. Sapeva le condizioni in cui versava la famiglia e di conseguenza se la prendeva comoda in modo da far slittare il più possibile la consumazione del pasto. Certo essi avevano sperimentato la fame più nera durante la guerra, ma negli anni successivi si era sperato in un miglioramento delle condizioni di vita. Cosa che non avvenne subito e non avvenne per tutti. Certo i figli avevano di che lamentarsi ma ella li accontentava con una fetta di pane raffermo bagnata all’acqua con qualche sparuto succo di pomodoro oppure, se in vena di grandezza, una fuga di zucchero.

Il problema della fame era una cosa seria soprattutto quando si aveva in casa un uomo che non si faceva sfuggire l’occasione per protestare negli scioperi che caratterizzarono la vita sociale andriese del dopoguerra, il che comportava spesso l’allontanamento dal lavoro perché gli agrari sceglievano sempre braccianti tranquilli, che non creavano problemi. E questo pregiudicava possibili sostegni alimentari che allora venivano distribuiti dalle organizzazioni cattoliche, grazie ai massicci aiuti che cominciarono ad arrivare dall’America.

Antonio si vantava sempre di quella volta in cui suo nonno applaudì a Mussolini socialista una volta che venne in Andria quando non ancora aveva assunto le vesti del dittatore fascista. Nel 1914 Mussolini si fece un giro propagandistico nel sud e capitò in Andria dove i “compagni” lo portarono a mangiare da “Spacchett” in via Ugo Bassi (Lomolino). Mussolini sarebbe rimasto bene impressionato dall’entusiasmo degli andriesi e il nonno di Antonio si confermò nelle idee socialiste che poi trasmise ai discendenti. Grande delusione provocò la svolta autoritaria del duce.

Quando tutto era pronto e tutti seduti a tavola compariva al centro un grande piatto unico dal quale dovevano approvvigionarsi i singoli membri della famiglia. Tutti fermi con la forchetta o il cucchiaio in mano: la mamma accennava a una preghiera, il papà accennava a un segno di croce, i figli arrivavano subito al “buon appetito”, espressione superflua tanta era la fame. Gesti semplici, parole povere per creare comunità.

Grande era la confusione che si creava poi con l’incrocio di cucchiai o forchette: la fame accelerava i movimenti dei piccoli mentre i genitori erano lenti nell’uso delle povere posate per consentire ai figli di saziarsi. Essi si sarebbero dati appuntamento alla successiva occasione. L’amore dei genitori verso i figli si caratterizza(va) anche per i tanti gesti nascosti di generosità. La scelta del piatto unico era dettata dalla mancanza di stoviglie e se di creta il piatto veniva spesso ricucito in caso di parziale rottura. In casa non c’era l’acqua per lavare i piatti: quel poco che si prendeva dalla fontana pubblica serviva esigenze più impellenti, per cui bisognava risparmiare su tutto. E poi quando c’è la fame compare sempre il mercato nero, pronto ad approfittarne.

La difficoltà per Antonio a trovare lavoro costrinse a mettere subito sul mercato i figli (quattro, di cui una femmina che iniziò da piccola a ricamare ) costretti subito ad andare a lavorare: lavori i più diversi e spesso anche pesanti per le deboli braccia dei ragazzi. Motivo per il quale di scuola non si parlava e dopo il lavoro rimaneva la strada per qualche tiro abusivo a un pallone capitato lì per caso. Ovviamente niente scarpe: a tenerle sempre ai piedi e soprattutto giocando al pallone le scarpe si rovinavano o si consumavano per cui era un lusso che ci si poteva consentire solo in particolari circostanze (quando bisognava “comparire”). Anche nella povertà le persone ci tenevano alla dignità: era una dignità di facciata ma le persone ci tenevano per salvaguardare la dignità della famiglia.

Proprio in ragione di questa condizione sociale della maggior parte della popolazione Andria prima della seconda guerra mondiale era chiamata la “capitale dei contadini poveri”. Dopo la guerra era peggio perché si erano perdute tutte le relazioni precedenti. Antonio era partito un anno dopo essersi sposato e il giorno della partenza il dialogo di saluto divenne drammatico: dove ti mandano, chiese lei. Non lo so, rispose lui. Quando torni, insistette Nicoletta. Non lo so, continuò a rispondere lui. Mentre i due piangevano la mamma di lei intervenne per dire: preghiamo la Madonna perché torni. Da quando sulla terra si è pensato che i problemi si possono risolvere con le guerre, il dramma vero è stato quello dei soldati che sono partiti senza sapere il perché e se la vita sarebbe stata salva.

Dopo la guerra emersero altre domande: Antonio e i suoi amici spesso si chiedevano come mai questa atroce situazione in Andria mentre nei comuni vicini gli scontri sociali erano molto più rari. La spiegazione la trovarono nel tempo quando presero consapevolezza che la maggior parte degli agrari andriesi non vivevano in Andria e quindi non avevano consapevolezza delle condizioni in cui era la gente. La mediazione tra il padrone e il bracciante era tenuta dal fattore il quale disponeva del suo potere a piacimento e in modo vessatorio verso quelli che possedevano solo le braccia. Per Antonio le cose andavano sempre peggio perché egli non desisteva dall’esprimere le sue idee socialiste, ora comuniste.

Quante liti in famiglia perché la moglie voleva che si avvicinasse a qualche sacerdote perché fosse aiutato nella ricerca del lavoro. Ma Antonio era irremovibile: che figura ci faccio con i miei compagni? Era la risposta che però faceva arrabbiare sempre di più la moglie che non riusciva più a contenere la rabbia dei figli, diventati ormai grandicelli e che si vedevano isolati nei rapporti sociali. Perché siamo buoni ad andare a lavorare e non possiamo avere nemmeno le scarpe? Chiese un giorno Lorenzo, il più grande, che era riuscito a rimediare un paio di scarpe anche per i fratelli andando il pomeriggio a fare il garzone da un calzolaio, il quale, in cambio dei servizi, aggiustava e adattava per lui delle scarpe che qualche cliente abbandonava perché troppo logore.

Alla fine degli anni cinquanta venne un periodo nero per la nostra agricoltura: tra la nevicata del 1956 e le gelate successive la disoccupazione raggiunse livelli impressionanti per cui anche Antonio si decise ad emigrare. Lo fece con l’aiuto del prete della comunità Braccianti. Fu festa in casa quando arrivarono i primi soldi dalla Germania, una festa che lentamente si intristiva perché cominciarono a diffondersi anche le prime chiacchiere: Gli italiani erano molto ricercati dalle donne tedesche. Questa notizia gettò nel panico Nicoletta, che dalle rimesse cominciò a mettere da parte un po' di soldi con il progetto di raggiungere il marito in Germania. Quando Antonio venne in Andria per le ferie trovò le valigie pronte: ce ne veniamo con te, disse la moglie perentoria. Il marito invece fu contento della notizia e convinse i figli della bontà della scelta della mamma e cominciò a raccontare delle meraviglie tedesche. Dopo che tutti si erano convinti, Antonio chiese alla moglie di rimandare la partenza per dare la possibilità a lui di ritornare in Germania a trovare una casa idonea per la famiglia. Così fece e a Natale tornò a prenderla. Per alcuni anni sono tornati a san Riccardo perché l’emigrante ha nostalgia delle tradizioni. Poi i figli si sono radicati nella nuova terra, la mamma cominciò a “scialpinare” un po' di tedesco ma soprattutto marcava stretto il marito, che, facendo il postino, era costretto a bussare a tante porte nella giornata. E in Andria non tornarono più.

Tutti gli emigranti furono utili al progresso di Andria, sia quelli che rientrarono perché con le rimesse misero in movimento l’economia andriese, sia quelli che rimasero all’estero perché comunque alleggerirono la disoccupazione andriese.

Sempre le storie individuali si intrecciano con quelle della comunità. Nessuno è un’isola. Lo fanno oggi anche i nostri giovani. Solo che allora partivano le braccia mentre oggi vanno via le intelligenze. Allora con la emigrazione l’Italia si arricchiva, oggi si impoverisce. In ogni caso la politica è la grande assente.