"E fu sera e fu mattina… genesi di una reclusione"

È uscito ieri (domenica 20 giugno), edito da PAV Edizioni, il libro scritto da Agata Paradiso, la bella e intraprendente nostra concittadina che abbiamo imparato in questi anni ad apprezzare sui set cinematografici, in teatro, sul piccolo schermo e adesso anche attraverso le pagine di un libro scritto tutto d'un fiato in tempi di pandemia. Affidiamo a lei l'introduzione a questo nuovo lavoro editoriale:

«È passato un anno da quando abbiamo ascoltato, letto e visto i titoli che annunciavano: “Emergenza Covid, l’Italia si ferma!”.

Abbiamo avuto paura: c’è stata una corsa all’acquisto di disinfettanti e mascherine, generi alimentari di prima necessità, interi scaffali vuoti nei supermercati; la corsa a chiamate e messaggi alle persone più care chiedendo: “Cosa sta succedendo, come dobbiamo fare?”



E io cosa potevo fare per sopravvivere alla paura? Scrivere. Scrivere un diario, che fosse una boccata di ossigeno, che fosse un modo per lasciare un segno, che lanciasse un ponte verso quel mondo fuori che era diventato un posto ostile. Tra pagine di riflessione seria, pagine a cui mancano solo le lacrime, ed una necessaria e preziosa ironia, ho trascorso con le parole quei due mesi di lockdown nell’unico modo Necessario.

Una pandemia di parole… Covid, ti ho fregato!».

«È il diario di un periodo così doloroso, racconti a volte d'amore, a volti arrabbiati, pensieri timidi e impacciati. Storie. Non più solo mie. Sono nostre». Da qui l'invito alla lettura di queste pagine: «Abbiatene cura, è semplicemente la mia vita, vorrebbe solo essere ascoltata».

Il libro è acquistabile pavedizioni.it e sarà presentato sabato 10 luglio nella location Cala Mariposa a Trani, seguiranno poi altre date.