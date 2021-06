"Se ci fosse luce sarebbe bellissimo"

Richiesto se volesse essere cremato il sen. Franco Piccolo rispose di no. Richiesto se volesse un funerale religioso, Franco disse con la solita franchezza: sapete come la penso, ma voi siete liberi di fare le scelte che ritenete più opportune. Deve essere stato un momento drammatico quando si è svolto questo dialogo. Franco nella vita non ha mai avuto incertezze. Io non so cosa effettivamente gli passasse per la mente quando affrontava l’ultima decisiva svolta. Ci ho pensato molto in questi giorni sulla sua decisione. Non avendo mai professato pubblicamente un grande atteggiamento religioso ( quello che accade all’interno della propria anima è imperscrutabile) mi sarebbe apparso credibile se invece avesse dato il suo assenso alla cremazione e a un funerale laico. Invece egli ci ha sorpreso tutti: affrontando il buio ha preferito mantenere un lume acceso. Un suo amico mi ha detto che ciò sarebbe accaduto per la fragilità umana. Capita a tanti. Ma per lui non è una spiegazione esauriente.

Bruciato il suo corpo, cosa ne sarebbe rimasto? È la domanda che mi arrovella da un mese. E alla memoria veniva spesso il ricordo dei forni crematori dei nazisti: dopo averli uccisi perché accanirsi anche contro il loro corpo? E qui emergeva la loro volontà di cancellare definitivamente un popolo diventato suo malgrado simbolo del male assoluto. Non fece altrettanto Nerone per dimostrare alla storia che i cristiani non erano mai esistiti? Pensando a quella cenere dispersa nell’aria dai camini della scelleratezza umana quando è lasciato solo nel suo delirio di onnipotenza, mi sono ricordato della domanda che una volta fu posta in classe: chi ha mangiato Giulio Cesare? E gli alunni sconcertati risposero ingenuamente: io no. E il docente a spiegare che in misura infinitesimale, di più i romani ma anche i popoli lontani, hanno avuto contatto con quel corpo assorbito dalla terra e che nel tempo potrà aver prodotto insalata o altro, che qualcuno ha mangiato trasformandolo in atomi trasferiti all’infinito. Deve essere stato una sconfitta per i nazisti aver disperso su vasta scala quella cenere che doveva essere il loro macabro trofeo di vittoria. E’ sempre una sconfitta abbandonare una persona “nel vento”.

Se fosse stato cremato il corpo di Lazzaro avrebbe potuto resuscitarlo lo stesso Gesù di Nazaret? Può la cenere avere figura di carne? Ma, domanda fondamentale: a Dio nulla è impossibile, ammettiamo che Gesù lo avesse resuscitato ugualmente, quale corpo avrebbe assunto Lazzaro? La nostra anima trasferisce al corpo di ciascuno la sua energia vitale che contrassegna le singole cellule: tanto è vero che a distanza di millenni è possibile ancora effettuare il dna, che è la cifra unica di quel corpo rispetto a miliardi di corpi simili.

Un uomo se è tale si accorge di tutto ciò e anche inconsapevolmente cerca di custodire questa “individualità”, spera nella sua eternità anche quando non riesce a trovare il punto di approdo. Un altro leader andriese, di nota professione laica, ebbe a confidarmi un giorno, dopo essere entrato in chiesa, in occasione del funerale della persona più cara, forse per l’unica volta da adulto: ti invidio perché tu credi. Gli risposi che la fede è un dono mai acquisito totalmente: va cercata e irrobustita continuamente. Fu ostinato fino alla fine tanto da preferire un funerale laico. Quel giorno c’ero anch’io, ma nonostante i bei discorsi commemorativi, sembrava di essere veramente a un funerale, un addio, la sconfitta della vita. Per fortuna in tanti pregammo per lui quel giorno per cui per molti quella cerimonia diventò un commiato. Credo che alla fine egli stesso avrà apprezzato.

Franco poteva fare lo stesso, ma ha preferito tenere accesa la candela: possiamo avere la vita che vogliamo, possiamo persino toccare la gloria e poi la polvere, ma dentro ciascuno di noi c’è sempre una stella che illumina il percorso. Ho guardato il suo corpo nella casa mortuaria e mi faceva pena con quella barba incolta che continuava a crescere; ho guardato la sua bara in chiesa e l’ho vista animata: nessuno sa dire cosa realmente succede dopo, quale sarà il metro di giudizio che accompagnerà il nostro esame più impegnativo. Siccome sappiamo, però, che l’esame sarà sull’amore anche Franco potrà aver avuto tante cose da raccontare lassù. Chissà quante sorprese troveremo nell’altro mondo. Gesù ha detto di non aver paura, perchè anche se non lo riconosciamo sulla nostra barca Egli ci sarà sempre.

E questo vale anche per i sopravvissuti: gli affetti, i sentimenti, l’amore si realizzano con la mente e ma si comunicano con il corpo. Dopo tutto si rovescia: è il sopravvissuto che cerca il luogo dove la persona cara si è rifugiato, un oggetto che parla di lui, una foto che riporta alla mente una storia, una camicia che ricorda una carezza. E la vita continua nella speranza di ritrovarlo. Che tristezza leggere nei necrologi “ovunque tu sia”: due sono le possibilità: o è in Cielo o non è da nessuna parte. Se la sua anima non fosse in Cielo nemmeno il suo corpo ci racconterebbe qualcosa di lui.

Io non ho avuto con Franco dimestichezza tale da affrontare discorsi religiosi come invece avveniva con il leader socialista, ma anche se lo avesse fatto solo per preservare il rapporto d’affetto con le persone care (affidarsi ancora una volta alla loro volontà) sarebbe stato un gesto di grande umanità e come uomo avrebbe, sia pure inconsapevolmente, trasmesso un messaggio di eternità, quasi a dire: non so cosa c’è dopo ma qualcosa ci sarà, la vita dell’uomo non può finire. Io non l’ho capito, pensateci voi. Forse ricordava in questo ragionamento la prima pagina della Bibbia che egli aveva studiato al catechismo: solo quando fece l’uomo Dio alitò su di esso e quel soffio divino non potrà mai spegnersi. Il corpo infatti è diventato il contenitore dell’anima che dall’interno gli garantisce la vita. Tutte le singole miliardi di cellule che man mano si avvicendano a tenere in vita il nostro corpo portano l’impronta esclusiva della nostra anima, si formano nel tempo in base alle scelte che facciamo, a cosa mangiamo, a cosa beviamo, alla cura che del corpo abbiamo, agli ideali che perseguiamo. Bruciato quel corpo la cenere non rappresenta più nulla sia che la versiamo in mare o la disperdiamo nell’aria, sia che la conserviamo in un contenitore prezioso in casa. Il mistero della morte interroga i vivi. Spero di non sbagliarmi se affermo che questo può essere stato l’ultimo messaggio di un uomo, che, comunque sarà giudicato dalla storia, la vita l’ha vissuta intensamente.

Fra pochi giorni ricorderemo le 23 vittime dell’incidente ferroviario. Queste non hanno avuto modo di trasmettere un messaggio se non quello della fragilità umana. Tutte insieme sono state rapite senza dare modo a loro di pensarci e ai familiari di trovare le lacrime adatte. Nessuno di noi è padrone del suo tempo. Come sarebbe bello nella circostanza rifuggire dalle inutili parole: il silenzio meditativo è d’oro. Solo la certezza di ritrovarli può lenire il dolore dei loro cari.

In questa epoca materialista e precaria di fronte alla morte si ripropone il mistero della vita: di fronte ad esso si fermò anche Aldo Moro scrivendo per l’ultima volta alla moglie: Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo”. La luce al centro della veglia pasquale il giorno della Resurrezione. Per questo Moro nella stessa lettera mise con fiducia la sua anima nelle mani di Dio.

Vorrei capire……., quando non ci riusciamo è perché i nostri occhi sono “piccoli”. Ma Lui è sempre lì sulla nostra barca, misericordioso. L’importante è aver fatto la nostra parte.