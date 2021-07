Il Circolo dei Lettori di Andria inserito tra gli "Ambasciatori della lettura"

Una bella notizia, che inorgoglisce tutta la città, quella resa nota dal Circolo dei lettori di Andria, un presidio di cultura e bellezza, proprio nei giorni in cui è stato diffuso il programma del Festival della Disperazione, evento di punta nel panorama estivo organizzato proprio dal Circolo andriese.

«È arrivata una notizia stupenda: il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura ci ha attribuito il titolo di "AMBASCIATORI DELLA LETTURA"!!



Il riconoscimento viene attribuito alle realtà che si impegnano nell’attività divulgativa e nella diffusione di buone pratiche relative al libro e alla lettura.



Ambasciatori della lettura è un’iniziativa del Centro per il libro e la lettura volta a creare una comunità di sostenitori della lettura in tutte le sue forme. L’obiettivo è coinvolgere le persone che ogni giorno si impegnano in prima linea nella diffusione della lettura e costruire ambienti di scambio tra chi agisce e lavora nell’ambito del libro e della lettura.



Rappresenteremo il nostro territorio in un tavolo nazionale dove verranno discusse le politiche e le buone pratiche relative alla cosiddetta "promozione della lettura"



Siamo orgogliosi di questo risultato, le che dobbiamo a tutti coloro che hanno sostenuto il nostro progetto sia attivamente sia partecipando alle nostre iniziative a partire dal nostro amato Festival della Disperazione.



È il frutto di una rete di collaborazioni speciali che ci porterà lontano fino a realizzare, tassello dopo tassello, il sogno di trasformare Andria in una città letteraria!».