Festival della Disperazione: lunedì la conferenza stanca

«Mancano ormai pochi giorni all’inizio della V edizione del Festival della Disperazione e siamo tutti in defibrillazione.

È con questo stato d’animo che vogliamo invitarvi alla prima conferenza stanca, una conferenza in cui non ci va di parlare molto. Lo faranno al posto nostro, in questa sede, tutti i partner e i collaboratori della kermesse: Associazione 3Place, Turisti in Puglia - Tour operator, Biblioteca Diocesana e Museo Diocesano “San Riccardo” Andria, Aido, La Téranga e non solo.

Durante la conferenza racconteremo tutto ciò che accadrà dentro e intorno al Festival; ma poco, molto poco perché fa caldo, non ci va e abbiamo altro da fare.

E poi, vi presenteremo l’Aperipianto, un buffet di tipicità pugliesi… ma non ci sarà niente da mangiare per ora, ne parleremo soltanto. L’Aperipianto troverà sede sulla balconata della Biblioteca Diocesana durante tutte le giornate della kermesse, dal 21 al 31 luglio, e sarà a cura di Slowfood, con la collaborazione di Hops, Coop Sant'Agostino, Vigu Tenuta biologica, Dolci manie e altri ancora.

Vi aspettiamo lunedì 5 luglio, alle ore 11.00, presso il Chiostro del Seminario Vescovile.

La cittadinanza tutta è invitata. Si dice così?!»