L’amore o le versure?

Quando la vita litigava ogni giorno con la miseria aveva ritmi cadenzati che si ripetevano ogni anno: i mesi si succedevano con lo stesso ordine, le abitudini erano ripetitive nel tempo e si adattavano alle circostanze.

Quell’anno Ciacind aveva finito abbastanza presto i lavori della campagna e poteva ambire a una vacanza con tutta la sua famiglia nonostante il raccolto fosse stato modesto. Ogni anno si riprometteva di fare uno strappo alla tradizione andando al mare ora che i figli erano diventati grandicelli ma poi alla fine rimediava per l’usanza tradizionale: nel modesto appezzamento di terreno a santa Brigida c’era una specie di trullo abbastanza grande da consentire di dormire in cinque (compresi i tre figli). Lì praticamente ogni anno passavano il mese di Luglio. La vacanza in quelle condizioni era abbastanza grama ma aveva un vantaggio: erano cinque le famiglie che avevano un appezzamento di terreno confinante, ognuno con un trullo o una casupola alzata alla meglio senza fondazioni e tutte quante si ritiravano d’estate in campagna. Gli uomini potevano dormire qualche ora di più alla frescura serale ed essere sul posto la mattina per fare qualche lavoretto, le mogli badavano semplicemente alla preparazione del pranzo con quello che la campagna offriva, i ragazzi avevano modo di organizzarsi tra loro: ci andavano volentieri anche perché potevano nascere nuovi amori man mano che si cresceva. Il momento più interessante era la sera quando con il fresco tutte le famiglie si riunivano a turno negli spiazzi vicino alle casupole e lì si mangiava, si giocava e si parlava, parlava, parlava fino a quando qualcuno non cominciava a scapzzè per il sonno. La felicità giunge sempre per le vie più semplici.

Quell’anno però proprio nella famiglia di Ciacind sorse un problema: il figlio Lorenzo, ormai ventenne, era entrato in una comitiva e di lasciarla proprio d’estate non ne voleva sapere. Chiese allora al padre di rimanere ad Andria ma Ciacind si oppose fermamente. Ma, come sempre, quando l’uomo dice no c’è sempre una donna pronta a fargli cambiare idea. Infatti la moglie disse che si poteva fare a condizione che andasse a vivere con i nonni. Questi erano stati severissimi con lei e quindi potevano esserlo anche con il nipote. Insomma ci si poteva fidare. Per quanto le donne ne sanno una più del diavolo, la moglie di Ciacind non sapeva che con i nipoti i nonni erano più accondiscendenti.

Infatti la sera Lorenzo si organizzava con gli amici per andare a fare la serenata alle ragazze: andavano in gruppo in modo che la famiglia della fortunata non potesse individuare il libertino interessato mentre i due morosi se la intendevano. Come sempre gli uomini sono gli ultimi a capirlo: infatti i papà sono sempre stati gelosi delle proprie figlie, e se uno da dietro la vetrina si accorgeva che la combriccola non era di suo gusto era pronto a uscire di casa e con il mattarello rincorrere quei “giovinastri” che attentavano alla virtù della figlia. Quando la comitiva di Lorenzo si stancò di essere rincorsa da genitori furiosi, decise di trasferirsi a Trani. Essendo questa una città di mare la mentalità degli uomini era più aperta e quindi anche le manifestazioni canore erano più tollerate. Anzi i genitori tranesi erano contenti quando la figlia veniva corteggiata: era la dimostrazione che era bella e interessante. Trattandosi poi di ragazzi andriesi e genitori tranesi, soprattutto i pescatori quando erano in casa speravano per le figlie una soluzione più stabile come poteva essere l’agricoltore che aveva il vantaggio di tornare comunque la sera a casa. Era il periodo in cui le biciclette stavano soppiantando gli animali come mezzo di trasporto. A Trani poi era possibile arrivare anche con i pullman della Tonani che da poco aveva preso servizio e d’estate portava i bagnanti andriesi anche a Colonna, la spiaggia più frequentata.

Una sera che decisero di portare appresso la fisarmonica per allietare la serata, approdarono proprio a Colonna e si trattennero nei dintorni per adocchiare qualche ragazza. Non sapevano che quella zona nei periodi estivi era piena di andriesi che avevano bisogno di curarsi i reumatismi. Gli stabilimenti infatti si trovavano tra Colonna e il porticciolo. Il malcapitato doveva restare sepolto sotto la sabbia rovente per un paio d’ore nel momento più caldo della giornata: solo la testa usciva dalla sabbia e provvidenziale spesso era l’ombrello per ripararla dal sole. Quando finiva il martirio dovevano coprirsi con una coperta di lana e raggiungere quanto prima l’abitazione per cambiare la biancheria e mettersi a letto per recuperare un sano equilibrio. Il che imponeva l’obbligo di fittare in quel periodo una casa al mare il più possibile vicino a Colonna. Ovviamente questo significava che si doveva essere alquanto ricchi per sostenere simili spese. I poveri convivevano con i reumatismi, i ricchi ne alleviavano le conseguenze. Così va il mondo. Avevano ragione (?) gli antichi ebrei che ogni settant’anni azzeravano e ridistribuivano le ricchezze e tutti dovevano cominciare daccapo. Altro che Marx.

Quella sera Lorenzo adocchiò una bella ragazza dai modi gentili. Immediatamente su di essa pose l’ipoteca con gli amici: “quella è mia”. Gli altri accettarono avendo capito che non era dello stesso ceto sociale e quindi non avrebbe combinato alcunché. Lorenzo cominciò a seguirla con gli amici e quando la vide entrare in una casetta sul lungomare cominciarono le loro baldorie per vedere se la ragazza fosse interessata. Dopo qualche minuto non fu la ragazza a farsi vedere, bensì il padre che si avvicinò alla combriccola pregandola di allontanarsi perché avevano voglia di riposare. I ragazzi obbedirono complimentandosi con l’uomo che almeno non li aveva cacciati, come accadeva in Andria.

Il giorno dopo Lorenzo pensò bene di recarsi da solo a Trani per vedere se gli riusciva di abbordare la ragazza. Lorenzo, quanto a statura e bellezza, non era da meno della ragazza, motivo per il quale anche lei lo aveva notato sin dal giorno precedente. Quando lo vide quel pomeriggio solo soletto seduto alla panchina del lungomare, lo indicò subito alla madre chiedendo nel contempo il permesso di uscire. La donna, di più larghe vedute rispetto al marito, acconsentì invitando però la figlia a non allontanarsi troppo.

Felice fu Lorenzo quando seppe che la ragazza era andriese e per giunta benestante. Lorenzo aprì gli occhi perché questo poteva significare una migliore sistemazione sua (il suocero aveva molti terreni e la ragazza era figlia unica) ma soprattutto avere a fianco una bella ragazza che la sera prima aveva fatto aprire gli occhi a tutti i membri della comitiva. Allora il problema di “sfrangere” le figlie femmine era uguale sia ai poveri che ai ricchi, per questo la ragazza disse subito al candidato moroso che faceva un affare. Era ancora lontano il tempo in cui ci si innamorava per un colpo di fulmine. Allora erano più concreti: primum vivere. Insomma tutti e due i ragazzi aprirono gli occhi, tanto che Lorenzo appena tornato in Andria inforcata la bicicletta volò in campagna per annunciare la buona novella. E mentre Lorenzo si dilungava a parlare del viso della ragazza, del colore degli occhi, della statura, dei vestiti eleganti, il padre andò al sodo: “quante versure porta?” “Non lo so, disse il figlio, ma a me piace con o senza versure”. Gli altri presenti cominciarono a prendere in giro il padre che si era rivelato uno zoticone. Al che Ciacind si riprese: “anche a me piaceva Mariett (la moglie) però ci fecero sposare solo quando io ebbi la possibilità di mettere il piatto sulla tavola. L’amore da solo è bello di notte, ma di giorno serve ben altro”. Fu allora che la sorella di Lorenzo, ingenua, appena quattordicenne aprì bocca per dire: “la maestra del catechismo ha detto che l’amore risolve ogni problema di giorno e di notte”. Finalmente si trovarono tutti d’accordo. Soprattutto Lorenzo che capì di aver ottenuto carta bianca. Fu l’amore o le versure, la storia racconta che il matrimonio fu felice fin che morte non li separò.