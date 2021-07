La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Jannuzzi-Mons. Di Donna, la dott.ssa Lilla Bruno, è stata insignita del premio "Rotariano dell'anno 2020/21". Questo nuovo riconoscimento arriva dopo aver ricevuto, a febbraio dello scorso anno rotariano, su segnalazione dell’allora Presidente Michele Cannone e Governatore Sergio Sernia, la Paul Harris Fellow dal Rotary International, massimo riconoscimento in segno di apprezzamento e riconoscimento per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo.

La consegna del premio si è tenuta, sabato 3 luglio, alla presenza del Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, Giuseppe Seracca Guerrieri, su segnalazione del Presidente del club di Andria Castelli Svevi, Andrea Leone nell'ambito della manifestazione "C'è bisogno di Rotary". «Socia del club da oltre un decennio e futura Presidente di Club, oltre all'assidua ed attiva partecipazione alla via del Club, è stata artefice della nascita ad Andria dell'INTERACT» questa, la motivazione del prestigioso riconoscimento alla dirigente scolastica andriese.

Lilla Bruno: «Ringrazio in primis il Presidente Andrea Leone per la fiducia riposta nella mia persona e Nicola Liso per la sua assidua vicinanza. Mi piace dedicare questo riconoscimento a mio padre, vero eroe Rotariano dell’anno (apprezzato medico condotto scomparso recentemente a causa del covid19), a cui devo tutto e con il quale sento di condividere ogni passo del cammino rotariano. Sono davvero onorata di far parte di questa grande famiglia a cui esprimo sentimenti di gratitudine!»