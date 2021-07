Presentato oggi il programma del festival della Disperazione che volge alla sua quinta edizione. Una conferenza “stanca” che si sposa a pieno con l’humour disperato del Festival. Lo stesso luogo ne ha incarnato perfettamente lo spirito: un sole che illuminava il l’ambiente alternato a nuvole cupe hanno ripreso questo costante bipolarismo del Festival, con una perpetua disperazione intervallata da attimi di spensierata ironia.

L’appuntamento, andato in scena nel chiostro del seminario vescovile di Andria, è servito per mettere in luce alcuni aspetti importanti dell’evento. Lo slogan di quest’anno, “compromesso al ribasso”, conferma l’autoironia marcata di chi è dietro le quinte: in realtà anche quest’anno c’è stata una crescita “al rialzo” in termini di numero di eventi, di quantità e qualità degli ospiti, dei temi trattati e ovviamente, si spera, della partecipazione.

Uno degli argomenti centrali che sarà più volte affrontato nei dieci giorni dell’evento, come spiegato da Gigi Brandonisio, ideatore e coordinatore del Festival, sarà il cambiamento climatico. Diversi ospiti cercheranno infatti di consapevolizzare su una questione attuale e delicata, che riguarda da vicino anche la nostra città.

Una nota sicuramente positiva che accompagnerà questa serie di incontri è la grande partecipazione “esterna” al festival. Come raccontato dallo stesso Brandonisio durante la conferenza, ben oltre i 2/3 delle prenotazioni avvenute fino ad ora sono state effettuate da gente che verrà da fuori Andria a godersi uno spettacolo di cultura e disperazione. Un dato importante che fa da cornice anche per uno sviluppo del turismo culturale che può rappresentare uno degli elementi cardine della ripresa economica della città.

Al termine della conferenza che ha anticipato e aumentato l’asticella della curiosità, Gigi Brandonisio ha voluto rivolgere una commovente dedica a Patrizia Paradiso, tragicamente scomparsa dopo un incidente a Lisbona: «Da qualche giorno non è più qui con noi, ma dedichiamo a lei questo evento, perché il carattere del Festival è esattamente identico al suo».

La segreteria/biglietteria del Festival è disponibile presso il Museo diocesano “San Riccardo” in via Domenico de Anellis, n. 46.

Questi gli orari:

- Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20.30

- Sabato e domenica chiusi per solitudine

- Da lunedì 19 luglio si trasferisce in pianta stabile al Seminario Vescovile, in cerca di pace

Dal 28 giugno, alle ore 16, è aperta anche la biglietteria online sul sito www.festivaldelladisperazione.it

Programma del festival