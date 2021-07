Regalo inaspettato per gli sposi: Al Bano canta in chiesa l'Ave Maria di Gounod

Un matrimonio con un ospite d’eccezione: in un momento solenne come quello del matrimonio tra due anime gemelle, nel caso specifico Alessandra Di Chio (ex coordinatrice FI Giovani) e Michele Prisciandaro, le pareti della cattedrale hanno fatto riecheggiare le note dell’Ave Maria di Gounod cantata da Al Bano Carrisi.

Nessuno era a conoscenza della presenza del cantante di Cellino San Marco, ospite nella città federiciana in seguito all’invito di uno dei più cari amici degli sposi, Antonio Ernesto (che vedremo impegnato nelle prossime olimpiadi come dirigente della federazione nazionale di judo).

Occhi e orecchie puntati sulla emozionante performance canora, con cui Al Bano ha voluto omaggiare gratuitamente l’amore degli sposi, a suggello di un giorno speciale, proprio nel momento delle firme dei testimoni. A lui sono andati i più sentiti ringraziamenti dei protagonisti della giornata.

Sempre nel pomeriggio il cantante ha incontrato la prima cittadina andriese, Giovanna Bruno, con cui ha avuto il piacere di pianificare iniziative a beneficio della città federiciana. Il cantante e la Sindaca, già durante il loro incontro in Prefettura, lo scorso 2 giugno in occasione della consegna delle onorificenze ad illustri cittadini andriesi, hanno avuto l’occasione di scambiare pareri e opinioni sulla condivisione di eventi da svolgesi prossimamente, e si erano promessi di rincontrarsi a breve.

Una nota di colore e di gossip che vale un sorriso nel mare di notizie che quotidianamente occupano le pagine dei media, anche le nostre, e che abbiamo avuto il piacere di condividere a beneficio di un futuro segnato sempre più da belle novità e note di buona musica. Ad maiora e felicitazioni agli sposi.