"Notte dei Santuari": visita al campanile della Basilica di S. Maria dei Miracoli

Prosegue il programma della "Notte dei Santuari" presso la Basilica di S. Maria dei Miracoli. Giovedì 8 luglio ore 19.00 visita guidata al campanile.

Non sappiamo esattamente quando fu costruito il campanile, mai menzionato sino al 1650. Tuttavia è evidente che l'opera fu realizzata in un secondo momento ed in almeno due tempi successivi. Infatti, i filari dei conci di pietra della parte inferiore, che arriva al primo livello, non si allineano con quelli della chiesa preesistente. La stessa collocazione della struttura, a ridosso della prima delle finestre ogivali della chiesa superiore, mostra che tale elemento architettonico è stato aggiunto successivamente, probabilmente nella seconda metà del ‘600.

Per i visitatori si consiglia un abbigliamento (soprattutto le scarpe, ndr.) comodo. Vi aspetta un panorama mozzafiato!