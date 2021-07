Inaugurato il murales "Libro Aperto", l'opera di arte urbana realizzata dall'artista andriese Daniele Geniale sulle mura della Biblioteca Mons. V. Morra a Trinitapoli.

Il progetto è stato pensato ed eseguito grazie al bando Stahr lab, della Regione Puglia.



«In questo ultimo anno e mezzo di pandemia - commenta l'artista Daniele Geniale - abbiamo avuto l’occasione di riscoprire l’importanza del tempo trascorso all’aperto, ed è per questo motivo che l’opera è stata pensata per riflettere luce e colori verso il giardino antistante, con l’obiettivo di renderlo un punto di arrivo o di partenza per le passeggiate in città, per gli incontri voluti o fortuiti, per sfogliare i libri presi in prestito dalla biblioteca.

Con “Libro Aperto” siamo partiti dall’idea di valorizzare ulteriormente la Biblioteca Mons. V. Morra, una delle pietre preziose di Trinitapoli, legandola ad un lavoro di ricerca sui tomi storici, artistici, architettonici e culturali della città. In questo modo l’opera si fa specchio, capace di lasciar intravedere ciò che è contenuto all’interno e al tempo stesso capace di riflettere tutti i possibili racconti che a partire dalla biblioteca coinvolgono l’intero territorio.

Un libro aperto è una storia in divenire, un racconto ancora da scrivere o di cui impossessarsi attraverso la lettura.

Un libro aperto è una rassicurazione, un patto di fiducia che a partire da oggi legherà la biblioteca a tutti i suoi visitatori.

Questo è il risultato del lavoro svolto in questi giorni, una nuova pagina del libro che compone la storia di Trinitapoli ed è un'opera che "contiene" circa 300 libri, tra cui grandi classici e saggi specifici. Il libro più caro - conclude Geniale - è quello dedicato alla mia amica Patrizia, compagna di avventure a Lisbona e di cui conserverò per sempre la sensazione di purezza».