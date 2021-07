Un'orma di sé

Patrizia quel giorno uscì di casa serena e felice. Un’altra giornata di lavoro era finita e una passeggiata in bicicletta ci stava: per sgranchirsi le gambe, per incontrare gli amici… per sorridere alla vita. Una vita che si prospettava felice. Doveva tornare ad Andria dopo pochi giorni per un lungo periodo di vacanza e stare con la famiglia: aveva già in mente lunghi colloqui con la mamma: aveva tanto da raccontare, anche l’ebbrezza di quella vita che da mesi portava nel grembo. La morte assunse le sembianze di un vecchietto incerto nella guida. Patrizia è morta mentre rincorreva con gli amici un sogno.

Antonino era un ragazzo felice, amato dai genitori, ricercato come compagno dagli amici. Amava la tromba più che i libri? A quindici anni è possibile. Eppure quel giorno aveva preso il treno per un corso di recupero. I docenti potevano essere clementi? Gli insegnanti scrivono sulle pagelle, non comandano sulla vita. Tornava a casa felice per il buon esito. Ma a casa non arrivò mai. Piangono ancora i genitori nella speranza di poterlo un giorno riabbracciare: sono stati insieme troppo poco.

Da quel 12 luglio di cinque anni fa Antonino, grazie a un permesso speciale, passa molte ore affacciato al balcone delle nuvole per seguire i genitori, proteggerli, dialogare con loro “cuore a cuore”. Dalla balconata del cielo la vista è ampia e non sfuggì a Antonino quella ragazza andriese felice per le strade del Portogallo. L’aveva notata altre volte perché era una ragazza meticolosa, attenta nel rispetto delle leggi e pronta a tutte le precauzioni tanto che pur non obbligata portava il casco. Sobbalzò Antonino quando in un attimo non la vide più nel gruppo. Una macchina l’aveva spintonata alle spalle buttandola per terra, distruggendo anche una carriera brillante e soprattutto un animo buono. Pianse Antonino abbandonando la postazione e scappando tra le braccia di Fulvio che in paradiso faceva da capocomitiva dei 23 morti all’improvviso sulla tratta Andria-Corato. Alla notizia cominciarono a piangere ad Andria anche tanti amici che avevano avuto modo di conoscerla. E mentre Antonino piangeva, pensava ai genitori di Patrizia che rivedranno della figlia tornare dal Portogallo solo il corpo senza l’anima che ad esso dava la vita e il sorriso. Così come accadde per i suoi genitori. Gli venne spontanea una domanda: qui si sta bene, ma perché arrivano spesso anime giovani e buone mentre altri anche cattivi sembra che siano privilegiati nel godersi la vita terrena? Alessandra, che alla notizia era accorsa da lui, ricordò subito sant’Agostino e il bambino che voleva svuotare il mare nel buco che aveva fatto sulla sabbia: i nostri occhi sono piccoli (Moro) per capire misteri così grandi. Infatti noi oggi quassù capiamo molto di più, quasi tutto.

Fulvio invece ebbe l’idea di convocare un’assemblea dei 23 con i rispettivi angeli custodi e gli arcangeli che in più le vittime avevano ottenuto per proteggere le famiglie. Il dibattito fu acceso: si crearono subito due partiti: gli angeli sostenevano che quando il Signore creava un’anima bella e pura, questa doveva rimanere in cielo per evitare che andando sulla terra essa si contaminasse con le cattiverie umane. Gli arcangeli al contrario sostenevano che era opportuno che le anime belle scendessero sulla terra per portare un po' di luce agli uomini che altrimenti la trasformerebbero in un caravanserraglio.

Gli angeli e gli arcangeli non riuscivano a mettersi d’accordo e gli andriesi stanchi suggerirono di rivolgersi all’Altissimo per dirimere la questione. E così gli angeli e gli arcangeli chiesero udienza al Creatore il Quale la concesse subito volentieri. “Io ho creato il mondo inferiore consentendo agli uomini di godere di anima e corpo. Solo la presenza delle anime buone da luce alla terra. Questa è la loro missione, assolta la quale esse possono ritornare in cielo a godere della Mia presenza”, disse il Padre eterno. "Ah! Come Domenico Savio e Maria Goretti", aggiunse pronta Alessandra. Il Padre eterno sorrise perché il messaggio era stato compreso. Però aggiunse un codicillo difficile da comprendere: "tutto avviene sulla terra con la partecipazione dell’uomo che io ho voluto libero". Al che lo Spirito Santo per chiarire meglio il concetto aggiunse: "Qualunque cosa faccia Dio lo fa per il bene delle sue creature". “Divenuta cara a Dio, fu amata da Lui e, poiché viveva fra peccatori, fu portata altrove” (il libro della Sapienza).

A questo punto i ventitre suggerirono di rinforzare l’assistenza degli angeli ai genitori e al compagno di Patrizia, soprattutto a quest’ultimo che sulla terra è in difficoltà ad accettare un mistero così grande (quante volte questi aveva appoggiato l’orecchio alla pancia di Patrizia per sentire il battito della creaturina, ormai in grado anche lei di capire l’affetto che lo avrebbe circondato quando sarebbe nato alla luce). In effetti sulla terra è difficile accettare che una figlia o una compagna tanto amata sia stata strappata insieme a quella del nipotino per il quale la nonna (almeno nella mente) stava in gran segreto predisponendo il corredino. Divenuti cari a Dio…

Intanto tutti e ventitre si spostarono all’ingresso per accogliere degnamente Patrizia. San Pietro a vedere l’assembramento reagì male, bastò però che Donata Pepe, la nonnina che sul treno riuscì a salvare il nipotino, minacciasse di informare la Madonna dei Miracoli che il Portiere del Paradiso si calmasse arrivando persino a sorridere: "l’anima che sta arrivando è privilegiata come voi?" chiese come sempre burbero. "Doppiamente privilegiata", rispose Jolanda Inchingolo (il cui corpo fu riconosciuto in virtù dell’anello di fidanzamento), "perché porta con sé anche un angioletto".

Quanto può durare la vita di un uomo sulla terra? Quanto basta a lasciare un’orma di sè, rispose il filosofo.

Nota personale del narratore: domani ricorre il 5° anniversario dello schianto dei due convogli della Bari-Nord. In un attimo, senza preavviso alcuno, ventitre persone, con tanti sogni e progetti di vita, sono state catapultate nell’ignoto. Nella città e in tante famiglie si è creato un vuoto difficile da colmare. Le belle parole di questi giorni, comprese le mie, non riusciranno a colmarlo. Il processo continua proprio domani. La sensazione purtroppo è che il tutto si stia trasformando in una pratica burocratica senza anima. Chi può immaginare cosa quelle 23 vittime avrebbero offerto alla città, alle loro famiglie, alla civiltà degli uomini? Quando una sentenza ci sarà per tutti noi avrà un valore meramente risarcitorio, ma dal punto di vista spirituale e morale racconterà poco.

Il fatto poi che la stessa Ferrotramviaria stia gestendo l’appalto per l’interramento urbano della ferrovia (affidato dalla regione in tempi non sospetti) non è facilmente digeribile, soprattutto perché nessuno ha avuto il buon senso di sottoporre alla valutazione della città un progetto che si presenta carente sotto il profilo della sistemazione viaria e soprattutto sotto il profilo urbanistico perché non mette rimedio alla divisione della città. La città aveva titolo, e lo ha ancora, di dire la sua su progetti di “rigenerazione urbana” che forse renderanno ancora più evidente la ferita recata all’assetto urbano e lo strazio recato alle famiglie coinvolte nella sciagura.

Nasce qui la questione morale. Lo dico con angoscia: la regione Puglia, i comuni di Andria e di Corato si sono costituiti parte civile contro la Ferrotramviaria. Normalmente questo significa che siamo avversari: affidare alla stessa ditta, che domani potrà essere dichiarata responsabile della strage (speriamo di no, il che farebbe salva almeno la buona fede), i lavori di ammodernamento della ferrovia è operazione al limite della opportunità (Genova docet) ma che può essere tollerata per l’iter procedurale, ma chiedere alla stessa ditta i progetti di rigenerazione urbana sulle pertinenze, mettendo ancora fuori gioco la capacità progettuale degli andriesi, rende l’operazione poco compatibile con le speranze suscitate alle ultime elezioni. Chi ha il potere delle decisioni non si faccia coinvolgere nel coacervo di interessi (anche legittimi): tra le tante ipotesi progettuali, anche precedenti la tragedia, è stata prescelta alla fine la meno capace di unificare il tessuto urbano.

In questi giorni bombe d’acqua sono state lanciate dal ponte di via Bisceglie sulle macchine passanti. É difficile immaginare che qualcosa di simile possa accadere domani sui binari infossati ma scoperti della ferrovia? Se è vero che grazie al ribasso d’asta sarebbero avanzati tanti soldi non li si sprechino per iniziative marginali ma si ponga rimedio alle carenze progettuali. Il sindaco utilizzi la sua popolarità per imporre il bene della città. Chi auspica il successo dell’amministrazione (che corrisponde al successo della città) dia una mano a risolvere i problemi. Quelli veri, quelli di prospettiva.