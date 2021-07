Lorenzo Kruger, ex frontman dei Nobraino, in concerto a Torre Sansanello

Lorenzo Kruger con il suo tour estivo "Spazi Miei" toccherà anche la nostra Puglia.

L'ex frontman dei Nobraino, band cult degli anni 2000, si esibirà sabato 24 luglio alle ore 21 presso l'Agriturismo Torre Sansanello, ai piedi del Castel del Monte.

Kruger è un cantautore e performer dall’indole eclettica e mai banale che lo porta vicino a grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè e Paolo Conte.

Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento. Il 2021 segna il suo ritorno con l'uscita del singolo "Con Me Low-Fi" e un album che verrà alla luce nel prossimo autunno, edito per Woodworm Label.

Per info e prenotazioni rivolgersi presso lo store "La Téranga" via G. Pascoli n.7 ad Andria ogni sera dalle 19 alle 21 oppure telefonicamente ai seguenti numeri 3664548480 / 3282485292.