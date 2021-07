Una partenza che ha fatto registrate il sold out per i primi due spettacoli in programma ieri, nella prima giornata della quinta edizione del Festival della Disperazione.

Questa sera, alle ore 19, appuntamento con Stella Levantesi "I bugiardi del clima"; alle ore 20:15 sarà la volta di Giulio Cavalli "Disperanza" ed a seguire Federica Cacciola "Ma sei scema? Morte di una brava bambina".

Gli appuntamenti si terranno sempre negli incantevoli spazi all'aperto del seminario vescovile dov'è stata allestita anche una interessante mostra dal titolo curioso "Effetto boomerang - il rifiuto torna indietro"

a cura dell'associazione di tutela ambientale 3place.



Ricordiamo infine che nella parte esterna del Seminario Vescovile è stata allestita anche un'area relax in cui poter degustare prodotti tipici ed acquistare i gadget pensati per celebrare questa quinta edizione del Festival.

Nel video in allegato l'intervista a Gigi Brandonisio, direttore artistico del Festival della Disperazione e alla Sindaca Giovanna Bruno.