Nella sesta giornata degli appuntamenti che vedono protagonista il Festival ci sono stati altri due spettacoli ancora una volta ricchi di contenuti. Entrambi hanno fatto registrare il tutto esaurito, una costante che oramai è diventata dolce abitudine negli spazi messi a disposizione nel Seminario Vescovile.

Alle 20 è andato in scena il filosofo e teologo Vito Mancuso con “il senso della vita”. Il suo è stato un prezioso momento di riflessione, soprattutto in un periodo di grande crisi come quello attuale dove forte è il rischio di perdere la propria identità. Un viaggio alla scoperta della dimensione dell’io, con l’auspicio di trovare la semplicità che abita nelle nostre anime e riconsegnarci una vita che valga la pena trascorrere.

Alle 21:30 è stata invece la volta di Francesco Costa con “il lato oscuro degli U.S.A”. Il giornalista e vicedirettore del Post ha condotto il pubblico in un racconto che ha portato a comprendere le trasformazioni e i problemi dell’America moderna e passata. Un paese in cui le cose cambiano con una velocità impressionante e che spesso finisce per smarrirsi. La sua analisi socio-politica è servita per entrare a conoscenza con un pezzo di narrazione dei fatti spesso trascurato, consapevole della notevole influenza di tanti aspetti degli Stati Uniti anche sulla politica e società italiana. Un toccasana per il giornalismo nostrano che ha bisogno di figure come la sua per risollevarsi in nome della qualità.

Il programma del Festival continua oggi ad arricchirsi di appuntamenti. Nella mattinata del 27 luglio ha fatto il suo esordio “Pastrocchi”, la sezione pensata e creata per affascinare il mondo dell’infanzia alla letteratura e aiutare i più piccoli a liberare la loro inesauribile fonte di fantasia. Il primo incontro è stato diretto dallo scrittore e divulgatore Daniele Aristarco che ha accompagnato i giovani e le giovani partecipanti in un viaggio nella Divina Commedia. Il debutto di una delle novità di questa quinta edizione ha registrato l’enorme apprezzamento dei bambini, che si sono messi in gioco con la lettura di alcuni passi e la sperimentazione in un laboratorio di scrittura teatrale.

A seguire nella stessa giornata ben tre eventi da osservare con curiosità e attenzione: Giorgio Biferali con “l’inquietudine nelle serie Tv” alle 19, Ilaria Gaspari con “Fidarsi o no delle emozioni?” alle 20 e infine Andrea Cosentino con “Kotekino Riff” alle 21:30. Non disperate: ci sono ancora dei biglietti disponibili, se siete fortunati.