Arte e cultura alla portata di tutti

Alcuni studenti del liceo statale Carlo Troya, in occasione dell’iniziativa #HackCultura2021 promossa per lo sviluppo di progetti interattivi innovativi, hanno realizzato un progetto multimediale che permette di compiere una visita interattiva con guida virtuale dei monumenti caratteristici di Andria e dei paesi limitrofi. Questo progetto ha rappresentato un’occasione importante sia per le nuove generazioni che per i più adulti di conoscere da vicino, seppur attraverso uno schermo, il patrimonio artistico locale in maniera approfondita.

Ciò è stato realizzato per essere il più possibile accessibile a tutti. È sufficiente scannerizzare il QR code sul sito ufficiale del liceo Carlo Troya per compiere all’istante una visita in tempo reale comunicando direttamente, attraverso una chat, con una guida virtuale realizzata appositamente. Il visitatore viene così accompagnato in un viaggio virtuale tra storia e cultura nelle mete caratteristiche di Andria e dintorni, passando dal Castel del Monte alla magnifica Cattedrale di Trani. Si tratta di una serie di itinerari che portano alla conoscenza di suggestivi paesaggi.

Infine, gli stessi ragazzi che hanno aderito a questa iniziativa, meritevoli di grande elogio per il lavoro svolto, si sono definiti soddisfatti e appagati.

Nata come un’opportunità durante l’emergenza pandemica, oggi, questa iniziativa, a detta anche del dirigente dell’istituto Michelangelo Filannino, può ritenersi un’interessante alternativa alla classica idea di turismo. Utilizzare le ultime tecnologie, spesso più vicine ai giovani, per fini culturali può, tra le altre cose, ritenersi una valida opzione per tutti coloro che, per ragioni varie, quali ad esempio motivazioni fisiche, di salute, geografiche non hanno la possibilità di poter visitare questo nostro patrimonio artistico dal vivo. L’arte in questo modo diventa davvero alla portata di tutti.