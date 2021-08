Una venerazione che dura da secoli: Andria festeggia oggi il Santissimo Salvatore

Si celebra oggi una tra le ricorrenze più sentite dagli andriesi, il Santissimo Salvatore, pur senza la processione tanto partecipata che tradizionalmente si snoda lungo le strade attorno all'omonimo santuario.

E proprio il santuario è al centro di un bello studio curato da Immacolata Aulisa nel volume sui Santuari di Puglia pubblicato nel 2012: la studiosa ne ricostruisce la storia dagli inizi del XIX secolo, quando nella nostra città crebbe la devozione degli abitanti per un’immagine del santissimo Salvatore, allora custodita in una chiesa dedicata alla Madonna di Trimoggia, e si decise la costruzione di un luo-go di culto di maggiori dimensioni, che nel 1872 fu definitivamente intitolato al santissimo Salvatore.

L’oggetto di culto raffigura Gesù, coronato di spine, col capestro del condannato al collo e con le mani legate ad una colonna, e viene datato al XVII secolo, epoca cui si fa risalire anche la devozione degli Andriesi al santissimo Salvatore. Attualmente il quadro è visibile nell’abside, in una cornice di marmo grigio.

Nel secolo scorso, in particolare negli anni Trenta, la situazione logistica ed ambientale del santuario non era delle migliori: mancavano la luce, l’acqua, uno spazio agibile per lo svolgimento delle funzioni liturgiche e per l’accoglienza dei devoti. La stessa strada che portava dalla città al santuario era dissestata e polverosa; il santuario, inoltre, non aveva alcuna rendita che ne potesse permettere la sussistenza e una gestione autonoma. Furono fatti diversi tentativi per assicurare alla chiesa una cura spirituale.

Nel 1945 si ha notizia della permanenza presso il santuario di padre Mariano Di Molfetta, dell’Ordine dei Frati Eremitani di Sant’Agostino, che vi soggiornò qualche anno con grande sacrificio, ma poi si ritirò a causa delle tante difficoltà incontrate. Mons. Giuseppe Di Donna (1940-1952) si preoccupò di assicurare una presenza religiosa al santuario e, a tale scopo, invitò i suoi stessi confratelli Trinitari, i quali, però, non accettarono. Per assicurare le celebrazioni, il prevosto mons. Vincenzo D’Oria, parroco di San Nicola, ogni venerdì, giorno sacro agli Andriesi per la devozione al santissimo Salvatore, si recava presso il santuario. Dai primi anni Cinquanta il sig. Giuseppe De Tommaso, a seguito di un voto fatto durante la sua prigionia, si occupò del santuario: ogni venerdì, con mezzi propri prelevava i sacerdoti disponibili e li conduceva in chiesa per le celebrazioni. Mons. Francesco Brustia (1957- 1969) tentò di affidare la custodia del santuario ai Benedettini Olivetani, che, però, declinarono l’invito. Nel 1965 il vescovo di Andria stipulò una convenzione con il padre provinciale dei Dehoniani, i quali accettarono di svolgere il servizio liturgico del santuario e ancora oggi ne sono i custodi e le guide spirituali. Il patronato documentato è vescovile dall’an- no 1104 circa; a partire dalla metà del XIX secolo, il patronato fu laico. In base alle leggi Siccardi, che prevedevano la confisca dei beni appartenenti ad Ordini Religiosi, il santuario fu considerato proprietà del Comune di Andria. In una lettera del 2 ottobre 1897 il sindaco di Andria, Pasquale Marchio, lo ribadiva al ve- scovo, mons. Galdi. Ancora nel 1934, in occasione della visita pastorale di mons. Ferdinando Bernardi, il sacerdote che aveva in custodia il santuario, Ciro Inchingolo, fece presente al vescovo che il Comune aveva nominato rettore del santuario un altro sacerdote, che, tuttavia, non esercitava il suo ufficio. A partire dall’anno 1945 circa il santuario tornò ad appartenere alla diocesi di Andria.

Dal 1907 in poi al santuario sono state concesse indulgenze di cinquanta giorni. Il 20 novembre 1999 il vescovo di Andria, mons. Raffaele Calabro, provvide ad una nuova consacrazione ufficiale del santuario, dichiarandolo ‘chiesa giubilare’, come attesta una lapide all’ingresso dell’edificio

All’ingresso del santuario una lapide, posta nel 1816, dal rev. can. Antonio Noya, ex Domenicano e cappellano della chiesa di Trimoggia, con il concorso del Collegio di San Nicola e del popolo, testimonia i numerosi miracoli e benefici concessi agli Andriesi dall’immagine del santissimo Salvatore. Secondo le diverse testimonianze, i miracoli si sono verificati soprattutto in tempo di siccità per le campagne di Andria. Durante tali periodi la tela raffigurante il santissimo Salvatore veniva portata in processione nella città e deposta nella chiesa di San Nicola. Si trattava di una processione penitenziale di 2 km tra pianti, preghiere e lacrime: i pellegrini camminavano a piedi scalzi, con la testa coronata di spine di rovi trovati per strada, con la corda al collo, con un masso sulle spalle per riprodurre nel proprio corpo l’immagine raffigurata nel quadro. Secondo la tradizione, avveniva spesso che, appena il quadro entrava in chiesa, si riversava dal cielo una pioggia abbondante e benefica per la terra e per le persone.