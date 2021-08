Un momento di aggregazione ma anche di valorizzazione di un lavoro svolto nei mesi più caldi dell’anno con abnegazione e grande spirito di volontà: si può condensare così la breve cerimonia tenutasi nei giorni scorsi a Palazzo di città per la chiusura del progetto Pon “In prima pagina. La città sui banchi di scuola” che ha visto protagonisti 28 studenti di prima e seconda media della scuola secondaria di I grado “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” tra la metà di giugno e la fine di luglio, tra uscite sul territorio e lavoro di redazione negli ambienti del plesso "Dante Alighieri".

Il progetto ha puntato all’avvicinamento dei ragazzi al mondo della Comunicazione e delle nuove tecnologie applicate alla diffusione delle notizie per suscitare in loro curiosità e domande sul mondo che ci circonda. Gli studenti in prima persona, tra il serio e il divertito, hanno imparato ad esprimere tendenze, vita, idee e buone pratiche per giungere alla composizione di un giornale di istituto e di articoli da pubblicare su testate online.

«Abbiamo fatto una scommessa – ha commentato la Dirigente Maria Teresa Natale -: dare gli strumenti ai nostri giovani per un intervento intensivo di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità e farli tornare in presenza dopo i mesi convulsi dell’emergenza Covid. Volevamo stimolare impegno civile, conoscenza del territorio e delle sue risorse, solidarietà e collaborazione, valorizzazione delle capacità personali e orientamento al miglioramento continuo, e ci siamo riusciti! I ragazzi hanno dimostrato qualità eccellenti, sono stati ospiti di trasmissioni televisive, hanno lavorato alacremente con le tutor e l’esperta per assaporare il gusto del giornalismo attivo, che si traduce in impegno a una vita corretta e rispettosa».

«Mi fa tanto piacere – ha aggiunto la Sindaca Giovanna Bruno – vedere ragazzi così attivi e volenterosi, e mi fa ben sperare per il futuro. Le sollecitazioni sono state tante e produttive, e vogliamo incoraggiare i nostri giovani ad amare la città e a prendersene cura: questo progetto coincide pienamente con numerose attività in cantiere con gli Assessorati alla Persona e alla Bellezza, per cui non possiamo che essere piacevolmente soddisfatti dagli esiti di questo Pon di cui siamo stati partner».

La cerimonia in sala consiliare si è quindi conclusa con la consegna degli attestati agli studenti partecipanti, alla presenza della Sindaca e dell’Assessora Dora Conversano, e nella classica foto di rito.