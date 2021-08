Addio a Gino Strada. Nel 2004 Andria gli conferì il premio "Federico II per la pace"

Scompare all'età di 73 anni Gino Strada. È stato fondatore, chirurgo, direttore esecutivo, l’anima di Emergency.

“I pazienti vengono sempre prima di tutto”, il senso di giustizia, la lucidità, il rigore, la capacità di visione: erano queste le cose che si notavano subito in Gino.

Gino Strada nasce a Sesto San Giovanni nel 1948. Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano e si specializza in Chirurgia d’Urgenza. Per completare la formazione da medico-chirurgo, negli anni Ottanta vive per 4 anni negli Stati Uniti, dove si occupa di chirurgia dei trapianti di cuore e cuore-polmone presso le Università di Stanford e di Pittsburgh. Si sposta poi in Inghilterra e in Sud Africa.

Nel 1988 decide di applicare la sua esperienza in chirurgia di urgenza all’assistenza dei feriti di guerra. Negli anni successivi, fino al 1994, lavora con la Croce Rossa Internazionale di Ginevra in Pakistan, Etiopia, Tailandia, Afghanistan, Perù, Gibuti, Somalia, Bosnia.



Nel 1994, l’esperienza accumulata negli anni con la Croce Rossa spinge Gino Strada, insieme alla moglie Teresa Sarti e alcuni colleghi e amici, a fondare Emergency, Associazione indipendente e neutrale nata per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Progetti prima in Ruanda, poi in Cambogia e nel 1988 parte per l’Afghanistan e ci rimane per circa 7 anni, operando migliaia di vittime di guerra e di mine antiuomo e contribuendo all’apertura di altri progetti nel Paese. Oggi Emergencyè presente in Afghanistan con 3 ospedali, un Centro di maternità e una rete di 44 Posti di primo soccorso.

Dal 2005 inizia a lavorare per l’apertura del Centro Salam di cardiochirurgia, in Sudan, il primo Centro di cardiochirurgia totalmente gratuito in Africa. Nel 2014 si reca in Sierra Leone per l’emergenza Ebola.

Andria lo ricorda per avergli conferito il premio "Federico II per la Pace" nel 2004, sotto l'allora amministrazione guidata da Vincenzo Caldarone. Un premio nato a Castel del Monte per valorizzare ed esaltare, attraverso la suggestiva figura e la storia del grande Imperatore, i grandi ideali di tolleranza e pacifica convivenza tra i popoli. In molti ricordano anche il suo passaggio ad Andria, quando incontro una mattina gli studenti del liceo scienfico su invito dell'allora preside Nicola Ieva.

"I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi" (Gino Strada).

"Se escludi uno, escludi tutti" è lo slogan riportato sulla tessera di Emergency e ci piace rimarcarlo anche in questo articolo affinché restino impresse nella mente di tutti le sue parole, gli insegnamenti e soprattutto i fatti che un uomo di elevato spessore culturale, umano e sociale ha saputo concretizzare in alcuni angoli dimenticati del mondo.