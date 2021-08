Debutto da professionista per l'attrice andriese Rossana Cannone

Da Andria a Milano per inseguire il sogno di diventare attrice e ora il ritorno in città, con il suo debutto da professionista in prima nazionale al Festival Castel dei Mondi. Rossana Cannone sarà infatti in scena a Palazzo Ducale lunedì 30 agosto alle ore 21.15 con Venire al mondo, spettacolo che la vede protagonista assoluta, impegnata in un monologo in bilico tra commedia e tragedia che parla di solitudine, “sorellanza” e solidarietà.

Nata e cresciuta ad Andria, è proprio in città, al liceo, che Rossana Cannone si è innamorata del teatro e ha iniziato a praticarlo con l’associazione Asincrono di Saverio Zagaria; quattro anni fa il trasferimento a Milano per frequentare la prestigiosa e storica Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, una delle più importanti in Italia per selezione e percorso di studi. Tra i maestri italiani e internazionali con cui ha studiato figurano nomi come Theodoros Terzopoulos, Maurizio Schmidt, Maria Consagra, Alessandro Sciarroni, Virgilio Sieni, Berardi-Casolari e l’andriese Michele Sinisi. Fondatrice della compagnia Ensemble Teatro, torna ora ad Andria con uno spettacolo prodotto dal gruppo e presentato al Festival andriese in prima nazionale: «Sono molto felice di essere accolta dalla mia città – commenta l’attrice – un ringraziamento speciale va al Festival, a Riccardo Carbutti e a tutti coloro che lo organizzano e sostengono».

In Venire al mondo, scritto da Ciro Ciancio e diretto da Andrea Piazza, una giovane donna fa visita per la prima volta alla tomba della sua gemella, promettendole che di lì a poco ne vendicherà la morte. La donna, dopo aver incontrato i genitori e il suo primo amore e chiesto loro le motivazioni di quell'omicidio, si troverà a scontrarsi con la verità sulla reale identità della sorella scomparsa. Si tratta di un monologo che affonda nel difficile rapporto di ognuno con il dolore e la solitudine ma che riesce allo stesso tempo a suscitare più di una risata attraverso l'umorismo di un personaggio goffo e tagliente che il pubblico sente fin da subito un po' suo.

Al centro dello spettacolo quella che potremmo definire la “sorellanza”, la possibilità di dividere il peso di quello che ci succede. Secondo gli studi, infatti, circa un parto su otto nasce come gemellare, ma solo uno su settanta finisce con la nascita di due corpi; negli altri casi il feto gemello semplicemente scompare. Questo significa che una persona su otto cresce con la "sindrome del gemello scomparso" per cui chi nasce, per tutta la vita, prova un senso di vuoto, una mancanza che è impossibile spiegare. Ognuno di noi potrebbe essere un gemello sopravvissuto, costretto a portare su di sé un peso, quello dell’esistenza, che in principio era stato diviso per due.

L’appuntamento con Venire al mondo è per lunedì 30 agosto alle ore 21.15 nel cortile di Palazzo Ducale ad Andria. Biglietti e prenotazioni presso la sede della segreteria del Festival Castel dei Mondi presso lo IAT Andria in piazza Catuma (lun-dom 9.30-12.00 / 17.30-20.30, tel. 0883290229).