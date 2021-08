«Da oggi iniziamo la nostra festa parrocchiale con l’intento di guardare al nostro caro protettore, S. Agostino per rinvigorire la nostra fede. Ci lasceremo guidare dal commento che S. Agostino fa al salmo 42 per fare del desiderio che abita il cuore e la storia di ognuno di noi la via per la riscoperta di una fede autentica nel Dio Vivente. "Come la cerva anela ai corsi d' acqua... (Salmo 42 )"

Il programma degli eventi religiosi e di spettacolo

26 agosto

Memoria mensile della Madonna del Buon consiglio

Ore 19.00 santo rosario e confessioni

Ore 19 . 30 Eucarestia e benedizione delle donne in attesa che si affidano ogni 26 del mese all’ intercessione di S. Anna

Ore 20.30 festa della comunità in oratorio: gonfiabili; cibo e tanto divertimento.

27 Agosto

Memoria Di Santa Monica

Giornata di preghiera per i genitori ed educatori

Ore 19 santo rosario e confessioni

Ore 19.30 eucarestia

Ore 20.30 atrio della biblioteca comunale Spettacolo | Elisabetta Salvatori racconta la storia di Maddalena di Canossa.



28 agosto

Festa di S. Agostino patrono della comunità parrocchiale

Ore 19.00 rosario e confessioni

Ore 19.30 eucarestia celebrata in pizza S. Agostino

Ore 21.00 spettacolo musicale in oratorio

Il pomeriggio del 28 agosto la Bassa banda allieterà le strade del quartiere.