In scena "Una Storie" nell'ambito dei "Paesaggi umani e spirituali"

In occasione della festa di Santa Maria al Monte, il giorno 29 agosto 2021 presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte alle ore 19.00 avrà luogo la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

Al termine della celebrazione eucaristica, alle ore 20.00, tutti gli affidati al progetto Diocesano Senza Sbarre, progetto di misura alternativa al carcere di comunità, metteranno in scena una rappresentazione teatrale dal titolo Una Storia, in collaborazione con la coop. C.R.I.S.I.

«Ogni persona ha la propria storia, individualissima, unica, irripetibile. Eppure, è esperienza comune che nelle storie degli altri tante volte si trovino anche pezzi delle proprie.

Alcune storie, a volte lontanissime nel tempo e nello spazio, si parlano e si specchiano le une nelle altre, affluendo tutte nelle grande storia del mondo.

Una Storie è il racconto della esperienza di riflessione e ricerca svolto dagli ospiti del progetto Senza Sbarre impegnati nel percorso di Giustizia Riparativa insieme agli operatori della Cooperativa Crisi all’interno dello stesso progetto.

I protagonisti raccontano che, come diceva Shakespeare, «c’è una storia nella vita di ognuno di noi», e che, se pure ovviamente le storie siano tante gli esseri umani, esse possono essere una nel senso profondo che si attribuisce, nella forza trasformativa che si riesce a testimoniare e nel desiderio di voler riparare un dolore, soprattutto attraverso il proprio impegno nella creazione di valore.

Una Storie non è uno spettacolo, è un incontro.

Racconta una sfida: inventare, trasformare, creare, riparare; un lavoro corale per condividere storie e percorsi, reali e immaginari, di conflitti e rinascite, di lacrime e sorrisi, cadute e ripartenze, per raccontare quanto la vita sua sempre uno spettacolo tutto da scrivere, per sé e per gli altri».