Si terrà dal 6 al 12 settembre presso il Museo diocesano “San Riccardo” la mostra collettiva di arte contemporanea intitolata “Tecniche artistiche territoriali” a cura di Genny Pietrangelo, studentessa di Semiotica presso l’Università di Bologna.

Il vernissage della mostra è previsto lunedì 6 settembre, a partire dalle ore 19.30. L’esposizione sarà visitabile durante i giorni e gli orari di apertura del Museo, ovvero dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass, o certificazione equipollente, corredato da un valido documento di identità per accedere al Museo Diocesano.

La mostra “Tecniche artistiche territoriali” è stata concepita come una finestra espositiva per gli artisti emergenti del nostro territorio, che si dedicano a varie tecniche come pittura, fotografia, incisione e scultura. Tutti gli artisti in esposizione – pressoché ventenni – sono pugliesi formatisi all’Accademia di Belle Arti di Bari. Alcuni di essi hanno già esposto le loro opere in varie mostre e musei in Puglia e in Italia, vincendo concorsi artistici a livello nazionale.

L’esposizione non ha un tema portante, semplicemente vuole mostrare al pubblico il meglio dell’espressività dei giovani artisti, fornendo loro un’opportunità di crescita.

La mostra conta una decina di opere di Alessandro Gibson C. e Roberta Ciaurro entrambi vincitori del premio nazionale di arte contemporanea Nocivelli, Donato Pinto, Olimpia Piragine, Miriam Pasculli, Arianna Ladogana, Ester Santovito, Grazia Palumbo.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a museodiocesano@diocesiandria.org, contattare il numero 334 1541661.