"E fu sera e fu mattina": Agata Paradiso presenta il suo primo libro

Il nuovo libro di Agata Paradiso, "E fu sera e fu mattina… genesi di una reclusione", uscito il 20 giugno ed edito da PAV edizioni, verrà presentato presso la Biblioteca Diocesana “San Tommaso D’aquino”, durante un incontro che si terrà venerdì 10 settembre intorno alle ore 19.

Il libro, il primo della ricchissima carriera dell’attrice andriese che abbiamo imparato a conoscere sui set cinematografici, in teatro e sul piccolo schermo, ripercorre mesi di pandemia raccontati attraverso pagine scritte tutto d’un fiato. Mesi in cui ci si chiedeva cosa sarebbe successo, in cui si faceva la fila per mascherine, disinfettanti, alimentari, nella paura di vivere un’emergenza senza avere i mezzi necessari.

In un periodo tragico e inedito come quello vissuto Agata Paradiso scrive, per memoria, per sfogo, per noia, consapevole di avere tra le mani un cumulo di storie di rabbia e speranza che sarebbero poi rimaste nel tempo come archivio di memoria. La pandemia passerà, si spera, ma resterà questa incredibile pandemia di parole che ci porteremo con noi. Un vero e proprio diario di sofferenza, timore, ma anche amore, gioia, ironia. Da qui l'invito alla lettura di queste pagine: «Abbiatene cura, è semplicemente la mia vita, vorrebbe solo essere ascoltata».

La prima presentazione del libro di Agata Paradiso nella sua città sarà moderato dalla docente Francesca de Santis. L’evento sarà fruibile solo se in possesso di Green Pass e nel rispetto di tutte le misure anti-Covid. L’incontro sarà piuttosto una conversazione tra l’autrice e chi avrà il piacere di partecipare. Un invito a leggere e fruire di storie che sono “nostre” e rimarranno con noi quando tutto sarà finito.