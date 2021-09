Un laboratorio teatrale per pazienti oncologiche

Prosegue l’attività del laboratorio teatrale Gruppo Fenice in collaborazione con il Calcit. Da ormai diversi anni il gruppo, nato all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” della Misericordia, continua un percorso di riabilitazione per donne, pazienti oncologiche, sempre più protagoniste ed interpreti di un viaggio di rinascita e crescita. Nell'ultimo periodo, poi, il Gruppo Fenice ha iniziato una attività specifica teatrale particolarmente importante: «Il coraggio di raccontarsi – spiegano le Psicologhe Angela Quacquarelli e Luigia De Marinis – di crescere e di non avere paura o di non farsi sopraffare dal terrore, di non vergognarsi, di sentirsi vive pur con la consapevolezza dei rischi, più o meno elevati, derivati dalla malattia».

Il laboratorio teatrale terminerà con la messa in scena del testo prodotto durante il laboratorio. «Protagonista della serata sarà l’immaginario – spiegano ancora le due psicologhe - un gioco tra corpo e parole che racconterà il viaggio interiore di queste novelle attrici». Il laboratorio è gratuito, aperto alle pazienti oncologiche, e si svolge ogni 15 giorni il sabato mattina.

«Per noi è una delle attività più importanti da svolgere nei prossimi anni – spiega il Presidente del Calcit di Andria, il Dr. Nicola Mariano – un’attività che vorremmo possa diventare un laboratorio stabile. Un progetto nato ormai da alcuni anni e che prosegue con sempre maggiore attenzione visto gli ottimi risultati già raggiunti. Sarà tra le attività di punta del prossimo triennio».

Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Angela Quacquarelli (Psicologa – Psicoterapeuta - specializzata in Psiconcologia) al 3345691529 o la Dott.ssa Luigia De Marinis (Psicologa – Psicoterapeuta - Practitioner EMDR) al 3387783151.