Si è inaugurata ieri 14 settembre “Passio Christi, atti creativi e letture cromatiche”, la collettiva d’arte sacra, ideata e curata dall’associazione Artisti Andriesi, presentata nel Museo Diocesano di Andria “San Riccardo”, in via De Anellis, 46. Non una data qualsiasi; il 14 settembre viene infatti ricordato come il giorno dell’esaltazione della croce.

Dopo la presentazione e i saluti di S.E. Mons. Luigi Mansi e di don Gianni Agresti, direttore del Museo Diocesano, i presenti si sono accomodati nella sala in cui è stata allestita la mostra degli artisti Inchingolo Pasquale, Sgaramella Savino, Di Palma Rita, Leonetti Anna, Prastina Giovanni, Di Palma Caterina.

L’esposizione ha visto come soggetto la realizzazione di 15 opere pittoriche che raffigurano la via Crucis, dal calvario di Cristo, fino alla sua morte e resurrezione. Le opere sono frutto del lavoro e della passione di sei artisti andriesi che fanno parte del gruppo di volontariato dell’associazione. Un gruppo che vede nell’arte e nella cristianità un connubio perfetto per vivere la propria fede in una chiave intima e innovativa. Le opere sono state realizzate con tecniche miste ma sono tutte accomunate dalla presenza di colore vivo che invita ad una lettura partecipata e rappresenta con forte impatto ed emotività, senza rinunciare agli accorgimenti stilistici, le scene liturgiche che ripercorrono la sofferenza e la rinascita di Cristo.

La mostra sarà accessibile presso il Museo Diocesano fino al 23 settembre con ingresso gratuito. Successivamente le icone saranno collocate in una delle chiese della comunità su indicazione della Diocesi di Andria.