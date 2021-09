Domani, in Piazza Catuma, l’ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Massaro

Domani martedì 21 settembre 2021 festa di San Matteo Apostolo, alle ore 17:30, in piazza Vittorio Emanuele II, nella diocesi di Andria, si terrà l’ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Massaro, nominato il 23 luglio scorso da Papa Francesco Vescovo di Avezzano.

La solenne celebrazione sarà presieduta da Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria. I Vescovi consacranti saranno Mons. Pietro Santoro Vescovo emerito e Amministratore Apostolico di Avezzano e Mons. Luigi Renna Vescovo di Cerignola Ascoli Satriano.

Il motto episcopale scelto da Mons. Giovanni Massaro è: “Perdere la vita per amore di Cristo”.

Le parole del motto episcopale si rifanno al vangelo di Marco (Mc 8,34 – 35) laddove l’evangelista narra che Gesù “convocata la folla insieme ai suoi discepoli” descrive le condizioni necessarie per andare dietro a lui: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso". Chi vuole essere discepolo di Gesù non può pensare solo a sé, fare del suo io il padrone di tutta la vita ritenendo così di dare pienezza alla propria esistenza. In realtà “chi vuole salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà”. La vita si realizza donandola e si sviluppa effondendola. Chi invece se la tiene stretta, la soffoca. Gesù con la sua esistenza ci ha mostrato che la vera vita si trova nel dono di sé stessi. Chi la vuole tenere stretta per sé solo, perde la possibilità di un’autentica vita che rende felici. Nelle parole scelte per il motto episcopale ritroviamo così sintetizzato il programma di vita di Cristo e di ogni suo discepolo.

L’accesso all’area celebrativa sarà possibile con pass. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon (canale 18 e in hd 518) e in streaming sulla pagina Facebook.