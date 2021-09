I corsi Unitre per l'anno accademico 2021/2022 Copyright: n.c.

Al via i corsi promossi dall’Unitre sede di Andria. Un programma variegato che soprattutto quest’anno nasce con l’intento di coinvolgere un ricco numero di utenti per realizzare corsi e attività laboratoriali in sicurezza e nel pieno rispetto delle misure anticovid.

«Le iniziative – ricorda la presidente Maria Rosaria Inversi - sono un’occasione per migliorare la qualità della vita in piena sintonia con il motto UNITRE: universalità, umanità, umiltà, unione di tre età. Tutto questo è possibile grazie all’opera volontaristica sostenuta dai soci docenti, dal loro entusiasmo e dal lavoro instancabile profuso a piene mani, dalla partecipazione attiva, diligente, costante, dei soci studenti. I nostri migliori auspici affinché questo ritorno in presenza possa essere foriero di tante grandiose novità atte a migliorare culturalmente e socialmente la nostra comunità».

Questi i corsi che saranno attivati nell'anno accademico 2021/22

· Corso di Letteratura Italiana (dott. Giovanni Lullo)

· Corso di Storia dell’Arte (prof.ssa Cinzia Petrarota)

· Corso di Legalità (dott. Giuseppe Leonetti)

· Corso di Storia: Andria antica e il suo territorio (arch. Vincenzo Zito e prof. Sabino Di Tommaso)

· Corso di Psicologia: ispirazione e conoscenza dell’anima (dott. Stefano Porziotta)

· Laboratorio di Attività Espressive e Cortometraggio (esperti: Savino Troia e Vincenzo Larosa)

· Laboratorio di Canto Corale (M° Lorenzo Leporiere)

· Bridge (prof.ssa Lucia Sinisi)

· Attività Motorie

· Ballo di Gruppo