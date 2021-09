“Col Sud a Tracolla”: un viaggio artistico tra le tradizioni e le suggestioni del meridione

L’attore e musicista Vito Signorile è pronto a presentare l’innovativo spettacolo di teatro/canzone da lui ideato e diretto “Col Sud a Tracolla” che andrà in scena sabato 9 ottobre presso l’auditorium Riccardo Baglioni. L’opera rappresenta l’omaggio musicale (in commistione con l’arte scenica del raccontare teatrale) al nostro territorio, ai suoi suoni, alle sue genti, avventure, tradizioni e alle sue storie cantate.

Vito Signorile imbraccia il suo strumento a corde per far vibrare le emozioni più ancestrali del meridione italiano, le peculiarità più attuali e le speranze più intramontabili. Ad accompagnarlo ci sarà inoltre un cast d’eccezione: Giuseppe de Trizio che arricchirà il tutto con musiche originali, arrangiamenti e la sua chitarra classica; Agata Paradiso che sarà la voce recitante; Adolfo la Volpe con la sua chitarra elettrica portoghese; Francesco de Palma alle percussioni.

Per chi è interessato a non perdersi questo grande evento che abbraccia musica, arte e cultura, sarà possibile prenotarsi telefonicamente e ritirare i biglietti l’1 e l’8 ottobre dalle ore 18 alle ore 20 presso l’officina San Domenico. L’evento comprende la possibilità di degustazione e sarà fruibile solo se in possesso di Green Pass.