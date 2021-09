Settembre pedagogico: il tradizionale appuntamento, che vede la comunità educante del nostro territorio incontrarsi e confrontarsi su tematiche riguardanti forme di didattica sempre più costruttive e inclusive, diventa maggiorenne.

Si è appena conclusa la XVIII edizione del “Settembre Pedagogico” che finalmente, anche se in parte, è riuscita a svolgersi in presenza. Il tema di quest’anno: “Imparare ad insegnare, dai modelli allo stile di apprendimento” ha coinvolto circa 300 partecipanti tra collegamenti a distanza e docenti in presenza. La sede che ha ospitato l’evento è stato ITES “E. Carafa” di Andria al cui dirigente scolastico, prof. Vito Amatulli sono andati i ringraziamenti per l’accoglienza, la logistica e la collaborazione.

«La tematica individuata quest'anno ha posto al centro dell'attenzione il processo di insegnamento, con tutte le variabili e le implicazioni sull’apprendimento. Insegnare è complesso, specie in periodo di emergenza epidemiologica, in cui la scuola si è dovuta riorganizzare in poco tempo per continuare la sua missione rivedendo modalità comunicative e relazionali che interferiscono sull’insegnamento-apprendimento». Ha così esordito il nuovo Presidente della Rete di Scuole andriesi CISA, dott.ssa Dora Guarino, dopo aver salutato e ringraziato, per la presenza e la condivisione dell’esperienza formativa, la dirigente dell’Ambito III, Provincia di Bari, dott.sa Pina Lotito, l’Assessore all’istruzione, ins. Dora Conversano (delegata dal sindaco avv. Giovanna Bruno), il relatore prof. Michele Baldassarre.

Ha poi ringraziato per la collaborazione il Dirigente scolastico prof. Cosimo Strazzeri e la dott.ssa Celestina Martinelli in qualità di moderatore.

La parola è stata data al relatore, Prof. Michele Baldassarre, esperto in didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, nonché coordinatore del corso di studio magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria presso l’università “A. Moro” di Bari.

Docente di spessore ed eccellente comunicatore, il prof. Baldassarre, utilizzando diversi canali di comunicazione, è riuscito a coinvolgere, emotivamente, tutti i docenti chiamati a valorizzare le peculiarità di ciascun alunno attraverso l’elaborazione di processi di apprendimento che tengano conto delle differenze di ognuno.

Diverse ed interessanti sono state le domande con cui i docenti hanno interagito col relatore e grazie alle quali sono stati forniti ulteriori spunti di riflessione.

Con l’invito ad assumere uno stile di comportamento assertivo, nella gestione di rapporti interpersonali, si è concluso il settembre pedagogico 2021.