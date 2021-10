La cantante andriese Roberta Gentile approda a “Quelli che il lunedì”. Pronto per lei un contratto Rai che prevede la partecipazione alle 30 puntate previste per la nuova stagione del noto programma in onda su Rai 2 che quest’anno sarà trasmesso il lunedì sera invece che la domenica, condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Ad accompagnare la sua straordinaria voce ci sarà anche il M° Luca Colombo, il batterista Federico Paulovich, il bassista Federico Malaman e il tastierista Andrea Pollione. «Sono veramente molto felice di questa nuova ed entusiasmante esperienza – commenta alla nostra redazione Roberta Gentile -. Per me è una grande responsabilità e al contempo enorme soddisfazione suonare al fianco di musicisti con oltre vent’anni di carriera. Dopo un anno e mezzo di pandemia e pochissimi concerti suonati, sono pronta a ripartire con grinta e tanta voglia di cantare».

Una prestigiosa vetrina nazionale per l’artista andriese, classe ’94 che, alla sua giovane età, già annovera esperienze di tutto rispetto: finalista nel contest “The winner is”; voce femminile della band “Incognito”; reduce anche dal musical “Eleven”, in scena ad Andria, con la compagnia performing Arts per la regia di Michele Lorusso e Agnese Paola Festa. Un anno da incorniciate per Roberta Gentile che ha visto pure la nascita del suo album "Bring it on".

La partecipazione a “Quelli che il lunedì” nasce da un incontro casuale nella settimana in cui, lo scorso luglio, Roberta ha partecipato al Blue Note Summer Festival. Lì conosce il chitarrista Luca Colombo, si esibiscono per caso in una jam session e si concretizza poi la targata Rai.

A Roberta giungano i migliori auspici della nostra redazione per questa nuova avventura che, siamo certi, terrà tutti noi incollati al piccolo schermo.

NOTE BIOGRAFICHE

Si avvicina al mondo della musica da bambina, studia in varie scuole di musica, presso il conservatorio N. Piccinni di Bari e si diploma in un’accademia di teatro di Milano. Ottiene il diploma della ‘London College of Music’.

Nel 2017 si esibisce all’EXPO-Experience e nella ‘Notte degli Oscar’ di Vanity Fair. Nello stesso anno partecipa ad un programma televisivo in onda su canale 5 ’The Winner Is’, in collaborazione con Radio 105.

Grazie al batterista e polistrumentista italiano Francesco Mendolia, entra in contatto con il leader della Band di fama internazionale Incognito, Bluey Maunick con il quale inizia subito a lavorare per la produzione di un Album inedito, registrato tra Londra, Hackney Studios e Krabi Road Studios in Thailandia.

Roberta debutta nel dicembre 2017 al Blue Note di Tokyo e subito dopo Blue Note Nagoya, Osaka e nel gennaio 2018 al Blue Note Milano, supportata dai Thames River Soul (Francesco Mendolia, Francisco Sales e Francis Hylton) e Matt Cooper, in apertura dei concerti della stessa band (Incognito).

È un disco Soul, che strizza l’occhio al Jazz, con un’orchestra di 20 archi diretta dal maestro Simon Hale, che ha lavorato con artisti come Bjork, Jamiroquai, Sam smith, George Benson e tantissimi altri.

Nel gennaio 2019 arriva al Ronnie Scott’s di Londra, uno dei più importanti Jazz Club del mondo.

Lo scorso dicembre é uscito il suo singolo d'esordio con l’etichetta discografica di Bluey, leader degli Incognito, che anticipa l'uscita del disco. L’8 novembre 2019 esce l’ultimo disco degli Incognito e la traccia n 8 è Absent In Spring di Roberta Gentile, con più di 50mila ascolti in America.

Durante il Lock down mondiale, la Splash Blue (etichetta discografica Londinese dello stesso Bluey) presenta: ‘You’, singolo di Roberta con il quale apre una raccolta fondi per degli ospedali per l’emergenza Covid19.

Lo scorso 6 novembre sono stati pubblicati due pezzi del disco : ‘Play Me’ e una cover di Pino Daniele, ‘Che Male C’è’.