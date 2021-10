Orchestra Città Metropolitana di Bari: entusiasmo e coinvolgimento al concerto tenutosi ieri sera

Un pubblico attento e molto coinvolto, con applausi ed ovazioni in piedi al termine di alcuni brani, ha seguito ieri sera il concerto “American Songs In My Hearth” dell’Orchestra della Città Metropolitana di Bari, tenutosi nell’Auditorium della Chiesa “Madonna della Grazia” dedicata a Mons. Giuseppe Ruotolo, Vescovo di Ugento.

Diretti dal Maestro Giancarlo De Lorenzo i musicisti dell'orchestra - oltre trenta - hanno accompagnato la vocalist andriese, Patty Lomuscio, che ha cantato brani musicali, tra gli altri, di Aden, Mercer, Berstein, Duglas, Ellington.Patrocinato dall'assessorato alla Cultura, il concerto è stato introdotto dal saluto del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, presente l'assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari.

L'assessorato alla Cultura ringrazia il Parroco don Vincenzo Del Mastro per la disponibilità degli spazi della nuova Chiesa “Madonna della Grazia”, e per la collaborazione assicurata. Prezioso anche il contributo dato dai volontari della Croce Rossa di Andria nelle operazioni di verifica del green pass, all'ingresso dell'auditorium, di cui è stata apprezzata anche la buona acustica sviluppata.