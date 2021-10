"Murgia in tavola: itinerari sensoriali del gusto" per diffondere i valori del nostro territorio

Sabato 16 e domenica 17 ottobre c.a., presso la sede della Fondazione Bonomo per la ricerca in agricoltura, sita ad Andria in zona Castel del Monte, c.da Castel del Monte cs, si terrà l'evento "Murgia in tavola: itinerari sensoriali del gusto".

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale e il patrocinio della Provincia BAT e del Comune di Andria.

Quella che si intende proporre è un’iniziativa che, nel rispetto del principio strategico di valorizzazione dei prodotti tipici locali, mira ad innescare un processo di promozione che, attraverso le specificità e il patrimonio indiscusso dei prodotti made in Puglia (in particolare della Murgia), favorisca la diffusione dei valori del nostro territorio oltre i confini regionali, per condurre anche all’internazionalizzazione dell’offerta enogastronomica e turistica.

Il concept intende sponsorizzare il valore indiscusso della dieta mediterranea che coniuga salute, gusto ed eccellenze locale, il tutto nella cornice suggestiva di Castel del Monte.

Si proporrà un itinerario del gusto che, tra colori, profumi e sapori, si articolerà nelle diverse aree del Centro gestito dalla Fondazione presso Castel del Monte.

La kermesse inizia sabato 16 ottobre, alle ore 10.00, con i saluti istituzionali a cui seguirà il convegno "Turismo agroalimentare e nuove opportunità di sviluppo".

Programma convegno:

introduce Presidente Fondazione Bonomo Ricerca in Agricoltura, Maria Carbone

ore 10.00 saluti istituzionali di Consigliere regionale, Filippo Caracciolo; Presidente Parco Nazionale Alta Murgia, Francesco Tarantini; Presidente Provincia Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto; Presidente GAL "Le Cittá di Castel del Monte", Michelangelo De Benedittis; Sindaca Comune di Andria, Giovanna Bruno; Assessore al Marketing Territoriale, Cesareo Troia;

ore 11.00 intervengono Presidente della Strada dell'Olio Extravergine di oliva "Castel del Monte", Nunzio Liso; Fondatrice e Vicepresidente ArtTurism, Angela Ciciriello; Presidente Strada dei Vini doc "Castel del Monte", Pinuccio Marmo; Presidente Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, Vito Nicola Savino.

A seguire, dalle ore 12.00, di sabato 16 ottobre: apertura stand di degustazione con “Percorso del Gusto” e artigianato locale. Alle ore 16.00 si terrà invece una degustazione di oli extravergini di oliva a cura di esperti qualificati.

Le attività riprenderanno Domenica 17 con:

dalle ore 11.00 Apertura stand di prodotti enogastronomici e artigianali con “Percorso del Gusto ”;

”; dalle ore 11:00 alle 12.30 Laboratorio gratuito per bambini “Riciclo creativo” con art attack e letture;

“Riciclo creativo” con art attack e letture; alle ore 11.00 Degustazione di vini a cura di un esperto sommelier.

In entrambe le giornate sarà presente la mostra “Scatti d’Olio” con esposizione di alcune opere fotografiche premiate durante le prime edizione dell’omonimo contest fotografico. Per partecipare al laboratorio gratuito per bambini è necessario prenotarsi.

Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento l’ArtTurism, la Strada dell’olio extravergine “Castel del Monte”, la Strada dei vini doc “Castel del Monte”, “La Porta Blu”, l’associazione “In & young-lavorato a mano”, l’azienda olearia “Ardito” e la gastronomia “Sciannè”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ingresso libero.