Si può tranquillamente affermare che la scuola Mariano-Fermi di Andria entra nel novero delle scuole più attive e sensibili della comunità scolastica cittadina.

L’attuale anno scolastico si è aperto con i germogli di nuove passioni. Poco prima dell’inizio delle lezioni, infatti, l’Istituto Comprensivo ha avviato progetti, nell’ambito del “Piano Scuola Estate” per l’arricchimento dell’offerta formativa.

Utilizzando le risorse del Decreto Sostegni volto a favorire l’attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità nell’emergenza Covid, il dirigente scolastico, Roberto Crescini, ha disposto la realizzazione di ben quattro moduli formativi di 16 ore ciascuno, per gli alunni di scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. I progetti hanno riguardato Sport: avviamento agli sport di tiro o lancio; Fotogiornalismo: laboratorio sull’uso consapevole della fotocamera; Ambiente: laboratorio sulla creazione di orto scolastico; Scout: conoscenza del mondo dello scautismo.

Lo hanno scritto anche i ragazzi nel blog della scuola, parlando del corso di Fotogiornalismo: Abbiamo imparato a scrivere con la luce (http://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/abbiamo-imparato-a-scrivere-con-la-luce/). Un bellissimo percorso di conoscenza condivisa. Tecnica ed emotività, impastate in un’esperienza di partecipazione e curiosità che ha visto i ragazzi protagonisti nel processo di lettura della realtà attraverso quel frammento poetico che può essere la fotografia.

Il percorso formativo è partito dall’importanza di educare lo sguardo a cogliere dettagli significativi della vita quotidiana ed inserirli in un quadro secondo i dettami della composizione.

L’entusiasmo esala dalle loro stesse parole: «Il corso, breve ma intenso, ci ha permesso di conoscere alcuni aspetti fondamentali di questo mondo come l’inquadratura, i punti di vista, il primo piano e il dettaglio. La teoria non è mai stata così divertente: ogni giorno abbiamo messo in pratica quanto imparato, utilizzando gli strumenti che avevamo a disposizione per fotografare. Abbiamo fotografato di tutto, da una semplice foglia alle mani delle nostre mamme mentre impastavano le orecchiette! Il momento più emozionante era quello in cui nel tardo pomeriggio, ci recavamo nel giardino della scuola per fotografare il tramonto. Ogni giorno, attraverso la proiezione dei nostri scatti e i sapienti consigli della nostra docente Mirella Caldarone accompagnata dalla Tutor Arianna Sinisi, abbiamo imparato a rivedere le nostre istantanee, scoprendo quali fossero gli aspetti da migliorare. Grazie a questo percorso, abbiamo imparato che un particolare a volte è più importante dell’immensità che ci circonda e, soprattutto, che dovremmo imparare a guardare con occhi nuovi tutto quello che incontriamo».

La fotografia s’è fatta occasione di interazione con gli altri progetti: i ragazzi si sono recati a documentare le esperienze di scautismo e orto scolastico. Da veri fotografi, hanno seguito le indicazioni di necessario silenzio e leggerezza (quasi non vi fossero) per registrare emozioni su fotogrammi, senza disturbare. Sono stati fantastici, nonostante l’alto numero di partecipanti al corso (30 persone). Discutere subito, in classe, le foto appena realizzate ha dato grande slancio all’opportunità di migliorare composizioni e punti di vista.

E, a proposito di scrittura con la luce, l’esperienza si è estesa anche alla scrittura con la penna. A conclusione del corso di fotogiornalismo, i ragazzi si sono cimentati a scrivere le proprie emozioni per redigere un testo da pubblicare sul blog del sito scolastico.

A tendere bene l’orecchio nell’auditorium della scuola, si sentono ancora le voci eccitate ed interessate di Agostino, Andrea, Angela, Anita, Antonio, Arianna, Chiara, Clotilde, Daniele, Elisa, Emanuele, Giorgia, Giulia, Giuseppe, Irene, Mariagrazia, Martina, Mattia, Melissa, Mirko, Nicola, Pasquale, Rebecca, Rossella, Saverio, Simone. Tutte voci affettuosamente registrate nella memoria delle maestre Mirella ed Arianna, a testimonianza dell’età infante che si affaccia, oramai, sul balcone della vita adulta. Grazie per tanta anima.