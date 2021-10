Unitre inaugura l'anno accademico 2021/22

Cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2021-22 per l’Unitre di Andria, mercoledì 20 ottobre alle ore 17,30, presso l’Auditorium Mons. Di Donna, in via Saliceti ad Andria.

Dopo il saluto della presidente Unitre Andria, Maria Rosaria Inversi e delle autorità presenti, il corpo docenti illustrerà il percorso didattico.

Seguirà la proiezione di un video esclusivo dall’archivio, “Cine Ricordi” di Nicola Fattibene, sulla scuola di Andria negli anni ’50.

Le conclusioni saranno affidate alla chitarra di Emanuele Paradiso e alla voce di Grazia Zingarelli.

Si accede all’evento muniti di green pass e con mascherina.