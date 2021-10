Si terrà sabato 23 ottobre, alle ore 20.00, presso la Masseria San Vittore ad Andria, la visione del docu-film nato da un progetto teatrale a cura dell’attore e regista Franco Ferrante e della regista Lidia Bucci intitolato "Lacrime de criste" - U ciucciariedde de Riccardo.

Il progetto con la partecipazione straordinaria dell’attore Mimmo Padrone e con i ragazzi del Progetto Diocesano “Senza sbarre”, è nato da un percorso di ricerca teatrale personale e collettiva, di condivisione di storie e di riqualificazione dei luoghi geografici e dei luoghi dell’anima, ha visto impegnati gli attori e i ragazzi per più di due mesi. Il tutto è stato possibile grazie alla produzione dell’Associazione “Amici Per La Vita Onlus”. alla collaborazione di don Riccardo Agresti e di tutti i responsabili e i volontari del Progetto Senza Sbarre. Le riprese video e montaggio del progetto sono a cura di Nico Spio.

Lo scopo di questo progetto filmico è stato quello di far conoscere le storie dietro gli uomini, che hanno intrapreso una strada sbagliata, ma che grazie al “Progetto Senza Sbarre”, hanno o stanno ritrovando la giusta via della legalità e del vivere civile.

Il docu-film, seguito e benedetto da Sua Eccellenza Mons. Mansi, sarà proiettato in prima visione assoluta con la presenza dei protagonisti. Al termine della proiezione ci sarà un momento conviviale per i convenuti.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e agli organi di stampa/Tv e sarà in forma gratuita. Per le normative anticovid, è’ richiesto il green-pass.

"Lacrime de criste" - U ciucciariedde de Riccardo. Storie di uomini di ieri e di oggi. Storie di incontri e di luoghi. Storie di una terra difficile ma ospitale, dove le estati bruciano come carboni accesi e gli inverni innevati sembra di stare a tu per tu con Dio. Storie di cavalcate senza sosta, di paesaggi e di passaggi. Storie di chi va, per raccontarle e di chi resta, per custodirle. E a chi arriva per ascoltarle servirà solo un po' di fantasia. Allora? Possiamo iniziare?

*Per info rivolgersi presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte o la Grande Masseria San Vittore.