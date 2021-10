Si conclude la mostra internazionale di arte contemporanea “Imago”

Venerdì 22.10.2021, alle ore 18.30, presso il Museo Diocesano, via De Anellis, 48, si terrà il Finissage della Mostra Internazionale di Arte Contemporanea “IMAGO”, nel corso del quale il Curatore, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, la Responsabile dell’Allestimento, Prof.ssa Paola Nanni, e gli artisti presenti in sala faranno un bilancio, insieme al pubblico, di questa manifestazione, che per undici giorni ha vivacizzato notevolmente la vita culturale della nostra città, facendola diventare un centro di promozione e diffusione dell’Arte Contemporanea nazionale e internazionale. Nel corso dell’evento, verrà presentata per la prima volta, in anteprima, l’intervista video al Curatore, realizzata dalla Prof.ssa Teresa Inchingolo e dall’Alunno Nicola Fortugno per il Colasanto Media Project.

La cittadinanza è invitata a partecipare,

Si precisa che tutti i partecipanti sono tenuti a presentare all’ingresso il Green Pass.