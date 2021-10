Si è svolta mercoledì 20 ottobre u.s., presso l’Auditorium Mons. Di Donna, la cerimonia di presentazione dell’anno accademico Unitre 2021-22.

A portare i saluti della Diocesi di Andria, S.E. mons. Mansi: «Sono ben felice di avvalorare gli amici Unitre di Andria che hanno messo su percorsi di formazione, di studio per la cosiddetta “terza età”, ma che è età in cui si ha ancora tanta voglia di imparare e di socializzare».

Tra le istituzioni presenti anche l’assessore Cesareo Troia che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale congratulandosi con tutti i presenti per la tenacia e la cura con cui il direttivo ha ripreso le attività formative e laboratoriali a beneficio dell’intera comunità.

«Il periodo di lockdown dettato dalla pandemia – ha commentato la presidente Unitre Andria, Maria Rosaria Inversi - da un lato ci ha in qualche modo condannati alla solitudine, all’isolamento, alla paura, dall’altra ci ha fatto prendere coscienza di quanto siano belli l’intimità e l’incontro con l’altro.

Abbiamo la consapevolezza di avere, finora, percorso un cammino condiviso di pensiero, di opere e di aver goduto con tutti di questi frutti sempre più ricchi di soddisfazioni interiori. Il nostro compito all’interno di Unitre è volontariato vero, vissuto senza competizione, solidale e generoso, di cui tutti noi siamo fieri.

Il nuovo anno accademico – conclude Maria Rosaria Inversi - vede nella proposta formativa l’introduzione di nuove discipline che rispondono ai desideri degli iscritti. È questo il nostro punto di forza. Abbiamo voglia e motivazione per lasciare la “tempesta” alle spalle e volgere uno sguardo fiducioso al tempo che ci attende».

Gli esperti si sono alternati sul palco per presentare l’offerta formativa, a seguire il video esclusivo dall’archivio “Cine Ricordi” di Nicola Fattibene, ha emozionato tutti i presenti in un amarcord legato alla vita nella scuola andriese durante gli anni ’50. Le conclusioni saranno affidate alla chitarra di Emanuele Paradiso e alla voce di Grazia Zingarelli hanno sugellato una serata che promette bene per l’inizio del nuovo anno accademico, finalmente in presenza, nella sede di via Firenza 13/L e nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti.