Si è svolta questa mattina nella bellissima cornice del Castello Svevo di Trani la cerimonia regionale d’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 che rappresenta simbolicamente la partenza delle attività scolastiche della regione. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è nata da una idea della Regione Puglia, Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro con il suo Dipartimento di riferimento neocostituito che ne sostiene l'attuazione, d’intesa con la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. L’inaugurazione 2021/2022 nella BAT, dopo quella di Lecce e Taranto degli scorsi anni, segna il ritorno dell’iniziativa in presenza, dopo lo stop dello scorso anno a causa all’emergenza sanitaria da Covid 19. Questa terza edizione, intitolata “Stupor Mundi. Le meravigliose sfide della Scuola di Puglia”, gode anche della collaborazione della Direzione regionale dei Musei di Puglia.

«Abbiamo un compito oggi, abbiamo il dovere di mostrare e di sognare un paese che è quello che non abbiamo ancora avuto, un Paese che è uguale in tutto il Paese, un Paese che è condiviso in tutto il Paese, un Paese di cui essere orgogliosi in tutto il Paese. Un Paese che riparte dal Mezzogiorno, perché è un Paese che ha bisogno del Mezzogiorno e di ritrovare se stesso». Sono queste le dichiarazioni del Ministro Patrizio Bianchi, ospite atteso dell'evento regionale.

«A noi piace la scuola in presenza - veramente ci sarebbe piaciuto non averlo proprio il Covid e non aver mai nessun problema - ha commentato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano - però purtroppo ci sono stati tanti insegnanti che si sono ammalati, alcuni hanno perso anche la vita, e quindi abbiamo cercato in tutte le maniere di tutelarli: prima di tutto vaccinandoli immediatamente perché la Puglia è stata la prima regione italiana a vaccinare tutto il personale scolastico».

«La scuola che riparte, mettendosi in gioco e accentando le sfide che incontra sul suo cammino. Con questa inaugurazione abbiamo voluto celebrare la ripartenza del mondo della scuola, la voglia di ricominciare costruendo occasioni per stare insieme, dopo gli anni difficili dell’esperienza emergenziale. Il tema che abbiamo individuato per questa edizione è stato quello del castello, dei castelli federiciani che caratterizzano fortemente questo territorio. Trasformare il castello da luogo che difende ad un luogo che diffonde cultura e innovazione, grazie alle straordinarie capacità del mondo della scuola. Abbiamo “sfidato” le scuole di Puglia su questa tema e la loro risposta è stata, come sempre, straordinaria. Ringrazio USR Puglia e la Direzione regionale dei Musei di Puglia per averci accompagnato e sostenuto nella realizzazione di questa bellissima inaugurazione, oggi si ricomincia insieme» ha commentato l’assessore regionale Sebastiano Leo.

«L’evento ha dato modo alle scuole partecipanti di poter esprimere, tramite esibizioni e azioni sceniche, realizzazione di manufatti originali e ateliers di proposte didattiche innovative, alcuni momenti del loro percorso formativo, in coerenza con i temi proposti, dando forza espressiva e creativa all’intera cerimonia. È stata certamente un’occasione preziosa per valorizzare l’impegno di ognuno e, nel contempo, per condividere un momento di partecipazione importante per la Scuola pugliese e per l’intero territorio regionale» ha affermato il direttore generale dell’Ufficio Scolastico della Puglia, Giuseppe Silipo.

«Andria è stata rappresentata, in questo originale appuntamento con l’inaugurazione dell’anno scolastico, con colori scene e sapori in questo percorso tutto regionale all’insegna della riscoperta di Federico II di Svevia» – ha rimarcato soddisfatta la sindaca di Andria, Giovanna Bruno.

«Un’esperienza molto significativa che dà l’opportunità ai nostri ragazzi di potersi esibire attraverso linguaggi differenti - ha evidenziato la dir. Scolastica Lilla Bruno -. Sono questi bei compiti “di realtà” per gli alunni delle nostre scuole che hanno partecipato con passione ed entusiasmo alla performance coreutica nell'ambito della manifestazione esclusiva regionale».

«Sono particolarmente felice di questa iniziativa - ha commentato il dir. del CPIA BAT, Paolo Farina -. Federico II è stato l’imperatore che univa e non divideva. Federico ha unito culture, lingue e tradizioni diverse. Il CPIA Bat, in collaborazione con il ristorante sociale La Téranga non ha per nulla sfigurato nel buffet offerto al ministro Bianchi presentanto un un tavolo colorato e saporito e che ha, particolarmente, realizzato l’identità del CPIA: la scuola della convivialità e delle differenze».



Molto entusiasta dell'iniziativa anche la direttrice di Castel del Monte, la dottoressa Elena Saponaro: «La giornata odierna è stata posta in essere grazie ad una rete che ha visto partecipi tutti coloro che sono accomunati dal fare “cultura” a beneficio dell'intera collettività».