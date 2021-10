Una gradita sopresa per gli alunni di terza media della Jannuzzi-Di Donna che ieri, su invito della dirigente Scolastica, hanno incontrato l'atleta olimpio Francesco Fortunato.

Una chiacchierata informale ed una lezione differente, nell'auditorium del plesso A. Moro a cui i ragazzi hanno partecipato attivamente mettendo in pratica la "scuola del fare". L'atleta di marcia si è raccontato ai ragazzi. Dalle varie discipline sportive: calcio, nuoto, tennis e pallavolo sino ad arrivare all'età di 14 anni all'atletica con le corse campestri e il mezzofondo. Dai 15 anni in poi è un crescendo di impegni, sacrifici e passione per questa disciplina che lo ha portato sino alle olimpiadi di Tokyo, quest'anno, che lo ha consacrato 15esimo campione mondiale di marcia.

«Sono onorato e contento di essere in questa scuola oggi a portare la mia testimonianza - commenta Francesco Fortunato - Sono già stato qui ben 4 anni fa, dopo il mio primo titolo italiano assoluto. Oggi porto la mia testimonianza, arricchita dell'esperienza Olimpica, a cui tengo molto perché penso che sia importante trasmetterla ai ragazzi di oggi che hanno bisogno di valori di riferimento. Sento il dovere di confrontarmi con gli alunni e spronarli a perseguire obiettivi a lungo termine con impegno e determinazione. È bello confrontarmi con loro e trasferire loro le mie emozioni, i miei sacrifici e le soddisfazioni, poi lo faccio con i ragazzi della mia città e questo diventa per me doppiamente significativo».

Francesco ha parlato dei suoi allenamenti, della dieta dei campioni: «tre ore prima della gara prediligo 200 grammi di pasta condita con olio e formaggio» e, a proposito di cibo, ci racconta un aneddoto curioso: «Su invito del mio amico Massimo Stano (vincitore alle olimpiadi di Tokyo) sono stato a cena giovedì sera con il mito della comicità, Checco Zalone». Non si priva di nulla, anzi, invita i ragazzi a godere delle gioie che la vita ci dà e al contempo a fissare obiettivi a lungo termine, anche ambiziosi, perché solo così si raggiungono traguardi inimmaginabili. Impegno, sacrificio e disciplina ripagano sempre. Con i ragazzi, poi, Francesco ha realizzato una breve sessione di allenamento partecipata e colorata sotto il sole autunnale di una giornata che resterà nei ricordi più belli e significativi di tutti coloro che hanno avuto l'occasione di vivere l'incontro con l'atleta andriese.

«Una gran bella occasione per gli alunni della scuola secondaria di primo grado i quali avranno sicuramente, in questo periodo, la necessità di essere orientati alle scelte future - commenta la dirigente scolastica LIlla Bruno - Credo fortemente nel valore educativo dello sport e la testimonianza del nostro atleta ci spinge ad alimentare stili di vita corretti e salutari; a sapersi relazionare ed a controllare le emozioni, condividendo esperienze di gruppo. Altra motivazione importante resta l'educazione dei ragazzi al rispetto delle regole: alla base della scelta di ricevere a scuola personaggi e atleti famosi che possano portare la loro testimonianza in circostanze differenti da quelle scolastiche. Sono fermamente convinta - conclude la dirigente dell'I.C. Jannuzzi - Di Donna - che lo sport insieme al piano delle arti, quindi, quelle coreutiche e musicali, contribuisca a formare cittadini attivi e democratici».