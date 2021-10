Scappare dall’inferno per dare dignità alla vita

Prima la chiamavano festa dei morti e aveva un senso. Molti dei nostri defunti sono già nella comunione dei santi e quindi si possono invocare perché intercedano per noi (ecco il senso della festa); altri hanno bisogno delle nostre preghiere perché la loro anima sia pronta per essere ammessa al pieno godimento della beatitudine celeste. Dio non è un ragioniere che conta i peccati o conta le preghiere per scontare le pene. Dio è amore e vuole la salvezza di tutti e siccome è rispettoso della nostra libertà (a sua immagine ci creò e Dio è il massimo della libertà) attende la nostra adesione alla sua chiamata perché la salvezza è fatta di reciproco amore.

Ogni anno i racconti di novembre li dedico a personalità che nella vita hanno dato prova di amore comunitario. Quest’anno non è possibile non dedicare un racconto a un morto rappresentativo dell’amore universale “negato”. Sono quelli che camminano a fianco a noi e che noi facciamo finta di non vedere.

Abdel era nato in Eritrea dove la vita è proibitiva. Un giorno con due altri amici si mise in cammino verso la Libia. La mamma vendette tutto quello che aveva per mettergli un po' di soldi in tasca. Durante il viaggio verso Misurata furono sequestrati da un gruppo armato. Essi avevano solo circa 500 euro ciascuno. Per i sequestratori non erano sufficienti per attraversare il mediterraneo, pertanto tolsero loro quei pochi soldi e li portarono alle porte di Misurata consegnandoli a un altro gruppo armato che li rinchiuse in un lager dove centinaia di esseri umani vivevano già in condizioni disumane. Una volta al giorno veniva distribuito un po' di cibo, poca acqua, a volte la stessa con la quale dovevano lavarsi, niente servizi igienici per cui dovevano arrangiarsi in qualche modo. Qui videro l’inferno: le donne violentate, i bambini prelevati e portati fuori per essere venduti. Se qualcuno si ribellava veniva selezionato e portato fuori dell’accampamento legato sotto il sole. Diventati un certo numero venivano obbligati a scappare intorno mentre gli uomini armati sulle torri di controllo sparavano contro quei birilli umani sghignazzando come animali. Abdel con gli amici rimase sconvolto, terrorizzato. Decisero di scappare. Furono avvertiti che sarebbero stati uccisi, ma essi risposero che era meglio morire una volta e non morire continuamente.

Approfittarono di un momento di confusione, creato ad arte da quelli che avevano paura di scappare i tre riuscirono a fuggire. Per fortuna i guardiani non avevano il conto delle presenze e quindi non si accorsero di niente. I tre giunsero sulla spiaggia dove subito furono avvicinati dagli scafisti. Espressero il loro desiderio, ma quelli non guardavano in faccia a nessuno. Scrivete ai vostri familiari e fatevi mandare i soldi; solo allora potrete partire. Intanto erano costretti ai lavori forzati, trattati come schiavi per avere in cambio un po' di cibo e un letto colmo di insetti.

I tre cominciarono veramente ad aver paura e Abdel dovette faticare per infondere speranza agli altri due. Per fortuna erano tutti e tre cristiani, trovavano il modo di pregare e così la sera riuscivano a prendere sonno.

Finalmente il capo dei carcerieri li informò che i soldi erano arrivati sul suo conto e quindi sarebbero partiti dopo qualche giorno. Furono portati in un altro stanzone e rimessi in sesto: fu dato loro da mangiare e degli stracci decenti da mettere addosso. Partirono in tanti su diversi gommoni stracolmi. La vita diventava sempre più difficile soprattutto la notte in balia delle onde. Finalmente una mattina dal gommone su cui era Abdel fu avvistato un barcone. Pensarono tutti che fosse abitato e, scatenando il pandemonio cercarono di raggiungerlo nella speranza di essere salvi. A bordo però si accorsero che anche questo era un rottame abbandonato: il movimento dei naufraghi che si spostavano quando vedevano qualcosa muoversi da lontano li faceva ondeggiare pericolosamente, l’assenza di cibo portò allo stremo gli occupanti: i tre si resero conto che l’inferno era proprio quello. Poi un’onda più alta delle altre capovolse il gommone: il terrore veniva dalle urla dei naufraghi che si agitavano fino a quando venivano inghiottiti dalle onde. Erano stremati, incapaci di resistere. Vedevano gli aerei sorvolare la zona, ma nessuno si assumeva l’onere di mandare un mezzo di salvataggio. Una barca di pescatori si affacciò all’alba e si salvarono solo in 4 e tra questi c’era Abdel ma non i suoi compagni. Abdel dirà alla polizia italiana in ospedale, dove venne ricoverato di urgenza, che aveva vissuto quel calvario solo per dare dignità alla sua vita.

Vengono a rubarci il pane

Vengono a toglierci il lavoro

Ci portano le malattie

Sono ladri

Sono puttane (quasi che quel mestiere fosse una libera scelta).

Sono le risposte che diamo alle nostre paure, al nostro egoismo, alla nostra indifferenza. Da lontano continua a riecheggiare l’unica domanda che Dio ha posto all’uomo: “Caino, dov’è tuo fratello?” E noi a trovare scuse quasi Dio fosse uno di noi.

Morte, non essere troppo orgogliosa,

se anche qualcuno ti chiama terribile e possente

Tu non lo sei affatto: perché quelli che pensi di travolgere

in realtà non muoiono, povera morte, né puoi uccidere me…

Trascorso un breve sonno, eternamente,

resteremo svegli, e la morte non sarà più,

sarai Tu a morire. (Johnn Donne)



Perché partire, perché rischiare una morte terribile? Non serve la filosofia, basta mettersi nei panni di coloro che preferiscono affrontare tanto pericolo pur di scappare da un Paese che Dio ha creato per il bene dell’uomo e l’uomo ha trasformato in un inferno in terra.

«Nessuno mi aiuta e neanche c’è qualcuno che mi consola/ ora non ho nulla perché in questa vita nulla ho trovato» disse ai medici che lo ricoveravano. E il medico, certificando la sua morte per denutrizione e maltrattamenti scrisse: Abdel è morto per il mal di Libia. Terribile sentenza se si pensa che anche l’Italia finanzia quel paese per costruire lager. Oggi a Roma i potenti della terra sono riuniti tutti insieme. Sono talmente impegnati in baci, abbracci e sorrisi da non sentire l’urlo dei disperati.

“Vorrei vedere la faccia di Abdel affissa all’ingresso di tutti i ministeri degli interni dell’Europa”, ha scritto il prete che Abdel conosceva fin da piccolo e che si era opposto alla sua partenza.

«Non ti allarmare fratello mio/ dimmi, non sono forse tuo fratello?/ Perché non chiedi notizie di me?/ È davvero così bello vivere da soli se dimentichi tuo fratello al momento del bisogno?».

Ps. Domani, dopodomani, per tutto il mese di novembre e oltre andiamo al cimitero, diciamo una preghiera, portiamo un fiore sulla tomba dei nostri cari: è un atto d’amore. Mi raccomando il fiore non rubiamolo ai “cari” degli altri perché se porti un fiore rubato ad altri non fai bella figura, perché il “caro” degli altri romperà la disciplina dell’amore che regna lassù e sottovoce dirà: «Ci fess, cdd fiour ha pers u profum, crrò tu purt a fè?» Il “caro” tuo dirà: «fess t’allassabb i fess si rmois: a maie m vu frchè?» Piuttosto compriamo un fiore in più e deponiamolo vicino alla Croce del cimitero: un pensiero verso tutti coloro che sono morti da soli, nel mare o intubati in ospedale, proprio come Cristo sul calvario. Per una volta facciamo palpitare liberamente il nostro cuore.