Altre Porte di Vista, progetto a cura di Andriaground APS, ha lanciato attraverso i propri canali social una Call denominata “Porte Murate Cercasi” nella quale si ricercano porte murate sulle quali affiggere i poster realizzati dalle illustratrici Nadia Gelsomina, Valentina Lorizzo, Carla Indipendente e Giulia Schiavone e la calligrafa Roberta Fucci.

Durante il periodo natalizio dello scorso anno, l’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria ha lanciato l’iniziativa de “Il sogno della città”, un invito rivolto a tutti i cittadini a raccontare i propri sogni e desideri riguardanti la città. Nasce da questa proposta di azione partecipata il progetto Altre Porte di Vista, che ha preso avvio durante il Festival Castel dei Mondi 2021 ed è tutt’ora in corso.

Il collettivo mira a rendere quei sogni visibili attraverso dei poster illustrati affissi sulle porte murate presenti tra le vie nascoste della Città. Le porte murate rappresentano un simbolico punto di chiusura. L’obiettivo di Altre Porte di Vista è “sfondare” quel muro attraverso i sogni illustrati, tutti realizzati a quattro mani attraverso un mescolamento di disegno e calligrafia, creando nuovi punti di vista. Le porte murate in cui sono stati affissi i poster sono visualizzabili attraverso questa mappa. Aprendola, si potrà vedere non solo l’indirizzo in cui si trova la porta selezionata, ma anche l’illustrazione affissa e i nomi delle autrici. Per rispondere alla call di Altre Porte di Vista basta compilare il google form visualizzabile attraverso questo link.

Il collettivo valuterà la proposta (posizione, grandezza della porta e fondale) e poi, una volta ricevuta l’autorizzazione del proprietario della porta murata, procederà con l’affissione del poster illustrato. L'installazione è temporanea e non richiede alcun onere per il possessore dell’immobile, se non la disponibilità ad accogliere l’iniziativa e diventare protagonista di un’azione collettiva che racconta alla comunità i propri sogni.

Pagina Instagram: www.instagram.com/altreportedivista/