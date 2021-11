Le Teste di Ozzak” fanno furore al talent show televisivo X-Factor in Romania.

Leonardo Addati, Fabio Matropietro, Riccardo Fortunato e Giovanni Addati: sono loro i 4 protagonisti della band pugliese (per ¾ andriese) che ha catturato l’attenzione dei giudici della competizione in onda sulla tv rumena. Batte le mani e si diverte in giuria Loredana Groza, cantautrice pop rumena, attrice, ballerina, personaggio televisivo, conosciuta come "Madonna rumena" e "La regina del pop" per gli stili musicali alternati.

La band di casa nostra intanto con il suo brano “Fuori di testa” (in contratto con l’etichetta Divas Music Production di Gabriela Serpan) incassa 4 “sì” alle prime selezioni e passa alla prossima fase, quella dei “Bootcamp”. Il loro video su youtube conta quasi 23mila visualizzazioni ed è già una grande conquista per i 4 talentuosi artisti pugliesi.

Hanno sperimentato il lavoro nel talent con il giudice-coach dei gruppi vocali, Delia Matache (cantante e personaggio televisivo rumeno). Ora attendono di potersi esibire nuovamente sul palco di X-Factor Romania e conquistare non soltanto il pubblico rumeno; accarezzare così quel successo tanto agognato che, incrociamo le dita, potrà partire proprio dal Paese di Dracula per “contagiare” tutti con l’unico ed inimitabile linguaggio universale, quello della musica.