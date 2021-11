«Mi rifugio ancora in storie con un lieto fine illudendomi che un giorno anche io avrò la mia felicità. Sono sempre stata brava a mentire a me stessa... vedo i pezzi della mia misera autostima andare in frantumi ancora più piccoli e fini quando le persone lasciano vagare lo sguardo su di me con aria divertita, giudici severi e ingiusti. Perché c’è una differenza sostanziale tra me e i personaggi che ammiro. Loro sono intelligenti, a volte forti, a volte teneri, diversi e hanno tutti una qualità da ammirare. Nella realtà io non sono un personaggio dei fumetti. Non sono intelligente. Non sono atletica. Non sono simpatica né bella. Ma sono diversa.

Non diversa in quel modo che fa spalancare gli occhi dallo stupore e viene ammirato.

I miei compagni mi chiamano strana. Perché non faccio musicaly.

Perché sono intelligente ma non colta.

Perché non mi apro e sto sempre da sola.

Perché amo il silenzio in un mondo che non smette MAI di far rumore».

Questo è uno stralcio di una pagina di diario di Paninabella, al secolo Antonella Diacono, una preadolescente barese con il male di vivere che non traspariva da nessuna parte se non nel suo diario scoperto dopo il gesto estremo da un alto balcone di un ovattato quartiere di Bari. Una sciarpa rossa come firma e il terribile sospetto iniziale di un gioco finito male, il Blue whale.

Antonella invece, con il suo dramma interiore, con la sua apparente diversità che ne faceva una ragazza speciale, ha ritenuto di lasciare tutto e tutti per fare parlare di sé. La concezione di sé e la esuberanza degli altri. Il chiassoso silenzio interiore e il frastuono esterno. Quanti Paninabella ci sono in giro?

I genitori di Antonella hanno ritenuto di non disperdere l'insegnamento della loro Paninabella e hanno istituito un premio letterario che la ricordasse attraverso storie di altri ragazzi pronti a misurarsi con se stessi, a raccontarsi senza paura ma con tanta sensibilità.

«La premiazione per l’edizione 2020-2021 è avvenuta a Bari il 25 ottobre 2021: a vincere, nella categoria letteraria per la scuola media, una nostra studentessa che nel maggio scorso si è messa in gioco e si è raccontata.

“Quella nota invisibile chiamata sol” è il tema con cui Nicla ha dato lustro alla nostra scuola mostrando coraggio nel dire qualcosa di sé. Lei, però, invece di restare una nota stonata e sola, al contrario della triste storia di Paninabella, ha deciso di partire dal suo sentirsi “bloccata” per modificare la sua solitudine in una nuova nota che potesse creare armonia e sinfonia intorno a sé.

Complimenti a Nicla, esempio di maturità e sensibilità, doti di cui molti adolescenti sono dotati, ma che forse vengono vissute come note di diversità – commenta la prof. Rosaria Di Ruvo della scuola media "P.N.Vaccina" -. Il premio alla studentessa ha consentito alla nostra scuola di avere un premio di 500 euro in libri».