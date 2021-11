"Dany my dear" per ricordare Daniela D'Ercole a dieci dalla sua scomparsa

Imminente grande spettacolo "Dany my dear" il prossimo 11 novembre presso l’Audorium Monsignor Di Donna, in via Saliceti ad Andria - ore 21, in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa della Nostra amata Daniela, avvenuta a New York l'11.11.11.

Sarà, come sempre, un’occasione per ricordare Daniela e la Sua generatività legata alla forza di realizzare un Sogno in Musica con talento, moltissimi sacrifici, studio e rinunce. Col concerto dei Sottosuono come comune denominatore musicale, che accompagneranno tanti amici che si alterneranno sul palco.

La musica non finirà mai. Prenotazioni tramite whatsapp al 3289734227.

L'Associazione “Culturalmusicale Daniela D’Ercole” ha deciso di istituire il “DDYoung”, spazio dedicato agli Artisti emergenti che vorranno esibirsi, previa preselezione on-line, nell’ opening act del concerto.

Il tutto nello spirito che Daniela aveva e che ci ha lasciato. Per informazioni sul DDYoung 3382925477. Per

Invio demo Derio1951@libero.it oppure (preferibile), whatsapp al 3382925477