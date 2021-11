Ero con mia moglie a san Giovanni Rotondo per un esame diagnostico. Ci venne l’idea di andare a salutare don Riccardo: come docente di religione aveva lasciato una buona impressione e poi era diventato “amico” di tutti i suoi alunni. Fu contento nel vederci e volle lui stesso accompagnare mia moglie nel reparto affidandola ai medici perché ne avessero cura: «Qui sono tutti abituati a fare il loro dovere, però… », mi disse rientrando nello studio facendomi capire che l’ombra sua qualche effetto lo produceva.

Arrivati nel suo studio, don Riccardo mi fece sedere al salotto dove c’era una infinità di riviste e mi disse: «Leggi, io vado a lavorare» e se ne andò alla scrivania. Io presi una rivista in mano e mi misi a guardare lui: mi impressionò il garbo e la fermezza con le quali trattava i suoi dipendenti fino a quando un funzionario gli portò l’esito di una gara d’appalto. Don Riccardo si fece dare il telefono del vincitore e lo chiamò: «Io ti agevolerò la vita ma tu uno sconto lo puoi fare ancora a Padre Pio». Presumo che lo abbia fatto perché si salutarono dandosi appuntamento all’indomani per la consegna dei lavori. L’essenziale: senza chiacchiere o lentezze burocratiche, con la decisione dell’uomo giusto i problemi si risolvono velocemente. Me ne ricordai quando sindaco feci l’appalto per le scuole del decreto Falcucci: «io non ti creo problemi, tu però mi paghi i tre vecchi progetti ormai inservibili». E così fu, anche se gli altri non capirono che nient’altro si poteva chiedere.

L’ospedale di san Giovanni Rotondo rappresentò il momento di maturità umana e sacerdotale di don Riccardo Ruotolo, egli infatti raccolse la sfida del Vaticano: «dobbiamo decidere se darlo alla regione o continuare a tenerlo noi come struttura ecclesiastica. Ti diamo sei mesi di tempo e poi decidiamo». Passano sei mesi e Don Riccardo torna in Vaticano: «si può fare», disse. Giovanni Paolo II trasformò la nomina di commissario speciale in delegato permanente. Quel Papa Santo, che aveva un particolare rapporto con Padre Pio di cui aveva compreso da subito la straordinaria santità, seguì con attenzione l’iniziativa di don Riccardo che non si limitò alla gestione ordinaria ma riuscì a portare a 1200 i 450 posti letto, riuscì a trasformare quell’opera già di per sé straordinaria in ospedale di eccellenza, facendolo diventare un istituto di ricerca, motivo per il quale fu insignito della medaglia d’oro del ministero della pubblica istruzione. I 25 anni di gestione di don Riccardo (dal 1978 al 2003) rappresentarono un momento magico per san Giovanni Rotondo: i migliori medici chiedevano di andarci a lavorare e da tutto il meridione i malati facevano la fila per accaparrarsi un posto letto.

Ma don Riccardo non si rivelò solo un manager attento e capace, diede importanza anche alla sua missione sacerdotale: per questo realizzò lo statuto dei gruppi di preghiera, che, sotto la sua spinta, intanto si diffondevano in tutto il mondo e promosse anche la Peregrinatio Mariae: la statua della Madonna di Fatima fece il giro dell’Italia e del mondo, accolta dappertutto da una massa di fedeli, consapevoli che senza il patrocinio di Maria la vita sulla terra si fa complicata. Per i Gruppi di Preghiera nel 1998 di fronte a tanta fatica il Vaticano nominò il fratello, don Peppino, Vice Direttore generale perché aiutasse don Riccardo nella espansione in tutto il mondo della iniziativa e soprattutto gli desse una mano nei lavori preparatori per la beatificazione e successiva canonizzazione del Frate di Pietralcina. La sorpresa don Riccardo la ebbe dall’Africa quando un vescovo che egli conosceva gli comunicò che, accompagnando la statua della Vergine in una grotta sperduta nella campagna di un villaggio aveva trovato l’immagine di Padre Pio. La straordinaria santità del frate di Pietralcina e l’intensità spirituale che si era creata intorno ai gruppi di preghiera stavano incidendo nella vita delle persone. Per tutte queste iniziative il comune di san Giovanni Rotondo gli conferì la cittadinanza onoraria.

Mentre era impegnato a san Giovanni Rotondo, in Vaticano scoppia la grana dell’opera “don Uva” di Bisceglie. Dopo un periodo di grande espansione quell’istituto era entrato in crisi. L’istituto dovette prendere atto che non erano i malati ad avere problemi mentali ma i gestori della cosa pubblica che per un verso approfittarono della ingenuità delle suore e per altro verso non riuscirono a tenere a bada la loro fame di posti di lavoro. Anche questa volta don Riccardo fu convocato a Roma: egli, che pure aveva una autentica venerazione per Giovanni Paolo II, fece un tentativo di allontanare da sé questa nuova incombenza, ma dal Vaticano fecero sapere che si fidavano di lui. Don Riccardo ubbidì chiedendo la possibilità che potesse disporre di un collaboratore. Fu il cardinal Sodano a toglierlo dall’imbarazzo: «Hai tuo fratello, fallo lavorare ancora». Don Riccardo, che ha avuto come caratteristica personale la riservatezza tenendo sempre nell’ombra la sua famiglia, comprese il gesto di delicatezza del Cardinale. Ora non aveva più remore e don Peppino fu convocato in Vaticano dallo stesso cardinale per ritirare la nomina come commissario vicario. Il sodalizio operativo dei due fratelli aveva impressionato il cardinale che, alla fine del colloquio sul loggiato di Castelgandolfo disse a Don Peppino che si aspettava la stessa generosa collaborazione mostrata a san Giovanni Rotondo. E così i due fratelli andriesi si misero subito al lavoro interfacciandosi continuamente tra loro. Anche questo miracolo si realizza e l’opera don Uva torna a respirare. Le gestioni commissariali non possono essere eterne: finita la gestione commissariale torna la vecchia manfrina, torna la crisi e l’opera di don Uva vive ancora oggi un vero e proprio momentaccio. Tutti a Bisceglie ricordano con nostalgia la gestione dei fratelli Ruotolo.

In effetti nella vita funzionano molto bene la preparazione e la generosità. Lo aveva capito bene mons. Di Donna. Dopo la guerra, Andria aveva tante emergenze ma il santo vescovo diede importanza alla preparazione: quella degli uomini con l’opera dei ritiri di perseveranza e quella dei preti. Mons Di Donna scelse i migliori sacerdoti e li mandò a studiare a Napoli o a Roma. Don Riccardo percorse entrambe le università diventando a Roma avvocato della Sacra Rota, titolo che gli consentì di seguire da vicino il processo di beatificazione dello stesso Di Donna, ma soprattutto ebbe modo di farsi una grande esperienza di problematiche familiari, seguendo le vicende di tante coppie travolte dalla crisi.

Contemporaneamente don Riccardo inizia la sua esperienza pastorale come vice parroco del santuario della Madonna dell’Altomare. Il prete nasce per vivere in mezzo alla gente, anche quando è costretto a seguire altri compiti non deve distaccarsi dal popolo. Ed eccolo don Riccardo in mezzo a un popolo oltremodo variegato. È una parrocchia frequentata non solo dagli abitanti del quartiere ma anche da tanta gente che arriva da tutta Andria e anche dai paesi vicini. Ed egli si compenetra nelle loro problematiche tanto da istituire la messa delle 6,30, che egli celebra tutti i giorni, per consentire ai fedeli di non mancare alla celebrazione e affrontare poi la giornata con serenità.

Il corpo di don Riccardo è sepolto oggi nella chiesa del santissimo Salvatore. Un legame particolare lega la famiglia Ruotolo al SS. Salvatore. Uno degli antenati (canonico Michele Ruotolo) assunse l’impegno alla fine dell’800 di venerare la Madonna di Trimoggia costruendo una villa di fronte alla cappella, iniziativa che poi porterà alla costruzione del santuario che fu intitolato al santissimo Salvatore. Lo zio di don Riccardo, mons. Giuseppe Ruotolo (vescovo di Ugento che finì i suoi anni come monaco trappista, efficace distacco dai beni terreni), in qualità di prevosto di san Nicola, parrocchia dalla quale dipendeva il santuario, istituì la processione estiva per ottenere il dono della pioggia in periodi di siccità. Lo Stesso don Riccardo era molto devoto e frequentava quando poteva il santuario. Per questi motivi egli ha voluto fermamente riposare in quella chiesa tanto cara alla sua famiglia.

Ai fratelli Ruotolo Andria deve gratitudine anche per il fondamentale contributo offerto per la costruzione della chiesa-parrocchia Madonna Della Grazia.

Ad Agosto del 1922 saranno 10 anni dalla scomparsa di questo nobile cittadino andriese. Averlo oggi ricordato serve per esprimere gratitudine e anche a suonare un campanello perché la circostanza sia celebrata degnamente.